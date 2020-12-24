Компанія Porsche представила дитячі крісла нового покоління

Німецька компанія Porsche розробила нове покоління дитячих автомобільних крісел, які відповідають усім вимогам оновленого європейського стандарту безпеки i-size.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Нові автокрісла призначені для перевезення малюків зростом від 40 до 83 см (Baby Seat), а також для старших дітей – зростом від 76 до 105 см (Kid Seat). Обидві моделі оснащені шеститочковими ременями безпеки, а регульований підголівник дозволяє підлаштовувати крісло у процесі росту дитини.

Обидві моделі крісел відповідають оновленому європейському стандарту безпеки i-size, який враховує не тільки вагу, але й зріст дитини, а також забезпечує поліпшенийу захист голови та шиї у разі бічних зіткнень.

Дизайнери творчо підійшли до проєкту та запропонували для крісел кольори історичної лівреї Gulf, яка прикрашала гоночні моделі Porsche 60-70-х років минулого століття. Крім того, на ременях та з боків сидінь нанесена фірмова символіка компанії.

Як додаткову опцію Porsche пропонує спеціальну основу Flex Base, яка кріпиться у штатні фіксатори ISOFIX. Вона дозволяє істотно спростити та прискорити процес установлення/демонтажу дитячого крісла.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Porsche і Siemens Energy працюють над створенням синтетичних видів палива, а на заводі у Братиславі зібрали ювілейний мільйонний Cayenne.