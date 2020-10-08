Компанія подарувала всім своїм співробітникам по новому авто: їх понад 4000

Віталій Сазонов Новини 10:45, 8.10.2020 Оновлено: 11:05, 8.10.2020

Китайська сталеливарна компанія Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation нагородила всіх своїх 4 116 співробітників подарунком у вигляді нового автомобіля. У такий спосіб фірма вирішила віддячити персоналу за перевищення планових показників прибутку кілька років поспіль.

Як повідомляє AlKhaleej Today, останні п'ять років компанія стабільно збільшувала чистий прибуток, і керівництво хотіло зробити щось особливе, щоб подякувати співробітникам за виконану роботу. У результаті було вирішено подарувати кожному з них машину. Церемонія урочистого вручення ключів від автомобілів відбулася 1 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Сталеливарна компанія подарувала своїм 4116 працівникам по новому авто.
Фото: AlKhaleej Today

Розподіл подарунків між персоналом зайняв у роботодавця кілька тижнів. Загалом Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation придбала 4 116 автомобілів – 2 933 кросовери Ford Territory та 1 183 седани Volkswagen Magotan.

Сталеливарна компанія подарувала своїм 4116 працівникам по новому авто.
Фото: AlKhaleej Today
Сталеливарна компанія подарувала своїм 4116 працівникам по новому авто.
Фото: AlKhaleej Today
Сталеливарна компанія подарувала своїм 4116 працівникам по новому авто.
Фото: AlKhaleej Today

Покупка обійшлася приблизно в 74 млн доларів. Також фірма покриє витрати на реєстрацію і п'ятирічну страховку кожного з авто.

Раніше OBOZREVATEL публікував огляд найдешевшого електромобіля – він коштує 3600 євро.

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