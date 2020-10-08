Компанія подарувала всім своїм співробітникам по новому авто: їх понад 4000

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
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Компанія подарувала всім своїм співробітникам по новому авто: їх понад 4000

Китайська сталеливарна компанія Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation нагородила всіх своїх 4 116 співробітників подарунком у вигляді нового автомобіля. У такий спосіб фірма вирішила віддячити персоналу за перевищення планових показників прибутку кілька років поспіль.

Як повідомляє AlKhaleej Today, останні п'ять років компанія стабільно збільшувала чистий прибуток, і керівництво хотіло зробити щось особливе, щоб подякувати співробітникам за виконану роботу. У результаті було вирішено подарувати кожному з них машину. Церемонія урочистого вручення ключів від автомобілів відбулася 1 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Сталеливарна компанія подарувала своїм 4116 працівникам по новому авто.

Розподіл подарунків між персоналом зайняв у роботодавця кілька тижнів. Загалом Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation придбала 4 116 автомобілів – 2 933 кросовери Ford Territory та 1 183 седани Volkswagen Magotan.

Сталеливарна компанія подарувала своїм 4116 працівникам по новому авто.
Сталеливарна компанія подарувала своїм 4116 працівникам по новому авто.
Сталеливарна компанія подарувала своїм 4116 працівникам по новому авто.

Покупка обійшлася приблизно в 74 млн доларів. Також фірма покриє витрати на реєстрацію і п'ятирічну страховку кожного з авто.

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