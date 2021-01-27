Компанія Nokian Tyres презентувала нову лінійку зимових шин

Фінська компанія Nokian Tyres провела масштабну презентацію нової лінійки зимових шин, які з'являться у продажі восени нинішнього року.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Для зимового сезону 2021-2022 фінська компанія Nokian Tyres підготувала нове сімейство шин Nokian Hakkapeliitta 10.

Сімейство шин Nokian Hakkapeliitta 10 презентовано трьома моделями nokiantyres.com

Популярне та широковідоме сімейство цього року презентовано відразу трьома моделями – Hakkapeliitta 10 для легкових автомобілів, Hakkapeliitta 10 SUV для кросоверів та позашляховиків, а також уперше в історії абсолютно новою моделлю Hakkapeliitta 10 EV, яку створено спеціально для щораз більшої кількості електромобілів та гібридів.

У шинах Nokian Hakkapeliitta 10 використовують різні інноваційні технології nokiantyres.com

Головними особливостями сімейства Hakkapeliitta 10 став новий симетричний дизайн, два типи шипів, новий склад гумової суміші та інші інновації. Зокрема, симетричний малюнок протектора дозволяє більш ефективно видаляти сніг та воду з плями контакту. Для ефективної протидії слешпленінгу збільшено кількість ламелей різних розмірів та форм.

Симетричний малюнок протектора дозволяє більш ефективно видаляти сніг та воду з плями контакту nokiantyres.com

Новий склад хімічної суміші забезпечує високу зносостійкість та зменшений опір качанню для зниження витрати палива та шкідливих викидів. Окрім того, спеціальні рослинні добавки у гумову суміш дозволяють шині ефективно виконувати свою роль у різних температурах, що особливо актуально з урахуванням глобальної зміни клімату.

Hakkapeliitta 10 SUV для кросоверів і SUV має більш агресивний дизайн та посилену конструкцію nokiantyres.com

Hakkapeliitta 10 SUV для кросоверів та SUV має більш агресивний дизайн і посилену конструкцію, створену з урахуванням більш високої маси та більш жорстких умов експлуатації. Для підвищення довговічності та зносостійкості боковини армовано арамідним волокном.

Для підвищення довговічності та зносостійкості боковини армовано арамідним волокном nokiantyres.com

Творці нового покоління шин Nokian Tyres провели велику кількість різноманітних тестів у реальних умовах на своєму найпівнічнішому у світі тестовому полігоні White Hell, розташованому в Заполяр'ї, а також на звичайних дорогах загального користування.

Випробувана раніше інноваційна технологія використання двох різних типів шипів дає змогу значно поліпшити поведінку шини у різних дорожніх умовах, передусім на льоду. Шипи, розташовані у центральній частині протектора, відповідають за розгін та гальмування, а бічні шипи – за стабільність машини в поворотах.

Використання двох різних типів шипів дає змогу значно поліпшити поведінку шини у різних дорожніх умовах nokiantyres.com

Кількість шипів збільшено порівняно з колишнім поколінням Hakkapeliitta 9 на 16%. Особливе розташування шипів дозволило істотно знизити рівень шуму. Цьому ж сприяє спеціальна подушка під шипом та збільшена товщина шару між шипом та основою протектора.

Hakkapeliitta 10 EV адресована щораз більшій кількості власників електромобілів та гібридів nokiantyres.com

Компанія Nokian Tyres славиться своїми інноваціями. Яскравим прикладом цього є поява у лінійці Hakkapeliitta 10 абсолютно нової моделі Hakkapeliitta 10 EV, яка адресована щораз більшій кількості власників електромобілів та гібридів.

Hakkapeliitta 10 EV адресована щораз більшій кількості власників електромобілів та гібридів nokiantyres.com

Крім основних переваг Hakkapeliitta 10, новинка має знижений опір коченню, що дає можливість збільшити дальність пробігу на електротязі та знизити витрату палива у гібридів. Але, головне достоїнство цієї моделі у низькому рівні шуму, який забезпечується за рахунок використання особливого шумопоглинального шару.

Низький рівень шуму забезпечується за рахунок використання особливого шумопоглинального шару nokiantyres.com

Він дозволив знизити рівень шуму порівняно з аналогами на 7дБ. Окрім того, зниження шуму під час їзди сприяє більш досконалій з точки зору аеродинаміці дизайну боковин.

Сімейство шин Hakkapeliitta 10 буде запропоновано у найширшому діапазоні типорозмірів від 14 до 22 дюймів nokiantyres.com

Сімейство шин Hakkapeliitta 10 буде запропоновано у найширшому діапазоні типорозмірів від 14 до 22 дюймів, з індексом швидкості Т (190 км / ч). У продажі нове сімейство з'явиться восени нинішнього року.

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