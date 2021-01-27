Компанія Nokian Tyres презентувала нову лінійку зимових шин

Фінська компанія Nokian Tyres провела масштабну презентацію нової лінійки зимових шин, які з'являться у продажі восени нинішнього року.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Для зимового сезону 2021-2022 фінська компанія Nokian Tyres підготувала нове сімейство шин Nokian Hakkapeliitta 10.

Популярне та широковідоме сімейство цього року презентовано відразу трьома моделями – Hakkapeliitta 10 для легкових автомобілів, Hakkapeliitta 10 SUV для кросоверів та позашляховиків, а також уперше в історії абсолютно новою моделлю Hakkapeliitta 10 EV, яку створено спеціально для щораз більшої кількості електромобілів та гібридів.

Головними особливостями сімейства Hakkapeliitta 10 став новий симетричний дизайн, два типи шипів, новий склад гумової суміші та інші інновації. Зокрема, симетричний малюнок протектора дозволяє більш ефективно видаляти сніг та воду з плями контакту. Для ефективної протидії слешпленінгу збільшено кількість ламелей різних розмірів та форм.

Новий склад хімічної суміші забезпечує високу зносостійкість та зменшений опір качанню для зниження витрати палива та шкідливих викидів. Окрім того, спеціальні рослинні добавки у гумову суміш дозволяють шині ефективно виконувати свою роль у різних температурах, що особливо актуально з урахуванням глобальної зміни клімату.

Hakkapeliitta 10 SUV для кросоверів та SUV має більш агресивний дизайн і посилену конструкцію, створену з урахуванням більш високої маси та більш жорстких умов експлуатації. Для підвищення довговічності та зносостійкості боковини армовано арамідним волокном.

Творці нового покоління шин Nokian Tyres провели велику кількість різноманітних тестів у реальних умовах на своєму найпівнічнішому у світі тестовому полігоні White Hell, розташованому в Заполяр'ї, а також на звичайних дорогах загального користування.

Випробувана раніше інноваційна технологія використання двох різних типів шипів дає змогу значно поліпшити поведінку шини у різних дорожніх умовах, передусім на льоду. Шипи, розташовані у центральній частині протектора, відповідають за розгін та гальмування, а бічні шипи – за стабільність машини в поворотах.

Кількість шипів збільшено порівняно з колишнім поколінням Hakkapeliitta 9 на 16%. Особливе розташування шипів дозволило істотно знизити рівень шуму. Цьому ж сприяє спеціальна подушка під шипом та збільшена товщина шару між шипом та основою протектора.

Компанія Nokian Tyres славиться своїми інноваціями. Яскравим прикладом цього є поява у лінійці Hakkapeliitta 10 абсолютно нової моделі Hakkapeliitta 10 EV, яка адресована щораз більшій кількості власників електромобілів та гібридів.

Крім основних переваг Hakkapeliitta 10, новинка має знижений опір коченню, що дає можливість збільшити дальність пробігу на електротязі та знизити витрату палива у гібридів. Але, головне достоїнство цієї моделі у низькому рівні шуму, який забезпечується за рахунок використання особливого шумопоглинального шару.

Він дозволив знизити рівень шуму порівняно з аналогами на 7дБ. Окрім того, зниження шуму під час їзди сприяє більш досконалій з точки зору аеродинаміці дизайну боковин.

Сімейство шин Hakkapeliitta 10 буде запропоновано у найширшому діапазоні типорозмірів від 14 до 22 дюймів, з індексом швидкості Т (190 км / ч). У продажі нове сімейство з'явиться восени нинішнього року.

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