Компанія Nissan відклала старт виробництва нового Qashqai

У компанії Nissan ухвалили рішення перенести початок виробництва кросовера Qashqai нового покоління на середину наступного року. Про це повідомляє портал Carscoops.

Спочатку планувалося почати виробництво третьої генерації популярного кросовера в жовтні нинішнього року. Однак, за цілою низкою причин, випуск новинки вирішили відкласти на більш пізній термін.

2021 Nissan Qashqai проходить останні тести. фото: carscoops.com

В даний час прототипи Nissan Qashqai проходять завершальні дорожні випробування на дорогах загального користування. За словами представників компанії, "на британському заводі в Сандерленді ведуться роботи по організації виробництва, але вони вимагають серйозних інвестицій в розмірі близько 400 тисяч фунтів стерлінгів". Точну дату дебюту третього покоління Qashqai обіцяють назвати в найближчі кілька місяців.

2021 Nissan Qashqai проходить останні тести. фото: carscoops.com

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2021 Nissan Qashqai проходить останні тести. фото: carscoops.com

Очікується, що кросовер збереже такі ж пропорції, що і його попередник, і буде використовувати нову стилістику Nissan, яка відрізняється більш експресивними формами. У салоні з'являться нова приладова панель з інформаційно-розважальною системою нового покоління, а також розширений набір систем безпеки і допомоги водієві.

2021 Nissan Qashqai збереже такі ж пропорції, що і його попередник. фото: carscoops.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Nissan готує великий електричний SUV.

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