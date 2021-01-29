Електрокари можуть подешевшати до 85 тис. грн вже влітку 2020-го

Obozrevatel Новини 13:44, 29.01.2021

Японська компанія Nidec, яка виробляє компоненти для електромоторів, прогнозує, що у цьому році ціни на електрокари впадуть до 85 000 гривень.

Такий спад, на їх думку, створить новий попит на авто в Індії, Африці та на Близькому Сході. Про це з посиланням на голову та генерального директора Nidec Шигенобу Нагаморі повідомляє Nikkei Asia.

"Ціна автомобіля впаде до 300 000 ієн (2890 доларів, 81 400 гривень), що призведе до різкого попиту на автомобілі", – сказав Нагаморі.

За його словами, у липні 2020 року в Китаї почали продавати електромобілі Wuling за 4300 доларів, які стали найбільш продаваними в країні, тому ринок змінюється вже зараз.

Нагаморі каже, що такі авто з'являться в Індії, Африці та Південній Америці та розширять весь ринок нових автомобілів. А прибуття недорогих автомобілів стимулює світовий ринок зрости з нинішніх 80-90 мільйонів одиниць до 300 мільйонів одиниць у майбутньому.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні електромобілі можна придбати за ціною від 16 000 доларів. Серед них Nissan Sylphy, Chery Tiggo 3xe та інші.

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