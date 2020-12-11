Компанія Mazda підготувала нову версію MX-5 GT RS

Компанія Mazda представила нову спортивну версію своєї популярної моделі MX-5, що отримала позначення GT RS.

Про це повідомляє портал Motoring. Новинка буде запропонована як з м'яким верхом, так і у варіанті купе-кабріолет RF.

Версія GT RS буде запропонована як з м'яким верхом, так і у варіанті купе-кабріолет RF. mazda.com

Від своїх побратимів по сімейству модель буде відрізнятися потужним 184-сильним мотором, який працює у парі з 6-ступінчастою "механікою". Крім того, для моделі підготували ажурні 17-дюймові легкосплавні диски BBS з гумою Bridgestone Potenza S001 розмірністю 205/45RF17. Спереду встановили 4-поршневі гальмівні механізми Brembo з червоним супортами та збільшеними до 280 мм вентильованими дисками.

GT RS отримає нові диски BBS, гальма Brembo та амортизатори Bilstein obozrevatel.com

Спортивна підвіска отримала нові амортизатори Bilstein, а під капотом з'явилася розпірка, яка посилює жорсткість конструкції. Ковані диски та нові гальмівні механізми дозволили знизити безпружинну масу машини.

Салон родстера Mazda MX-5 mazda.com

На жаль, новинка доступна поки тільки для австралійського ринку, де її оцінили в 55296 австралійських доларів (34393 євро).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mazda показала перспективні мотори нового покоління, а також підготувала лімітовану серію 100th Anniversary до свого 100-річчя.