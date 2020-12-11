Компанія Mazda підготувала нову версію MX-5 GT RS

Компанія Mazda представила нову спортивну версію своєї популярної моделі MX-5, що отримала позначення GT RS.

Про це повідомляє портал Motoring. Новинка буде запропонована як з м'яким верхом, так і у варіанті купе-кабріолет RF.

Від своїх побратимів по сімейству модель буде відрізнятися потужним 184-сильним мотором, який працює у парі з 6-ступінчастою "механікою". Крім того, для моделі підготували ажурні 17-дюймові легкосплавні диски BBS з гумою Bridgestone Potenza S001 розмірністю 205/45RF17. Спереду встановили 4-поршневі гальмівні механізми Brembo з червоним супортами та збільшеними до 280 мм вентильованими дисками.

Спортивна підвіска отримала нові амортизатори Bilstein, а під капотом з'явилася розпірка, яка посилює жорсткість конструкції. Ковані диски та нові гальмівні механізми дозволили знизити безпружинну масу машини.

На жаль, новинка доступна поки тільки для австралійського ринку, де її оцінили в 55296 австралійських доларів (34393 євро).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mazda показала перспективні мотори нового покоління, а також підготувала лімітовану серію 100th Anniversary до свого 100-річчя.