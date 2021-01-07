Компанія Kia змінила логотип та увійшла до Книги рекордів Гіннеса

Південнокорейська компанія Kia провела грандіозне шоу з нагоди презентації нової фірмової емблеми.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Урочистий захід відбувся у місті Інчхон. Влаштоване з цього приводу шоу феєрверків увійшло до Книги рекордів Гіннеса – у ньому задіяли рекордну кількість дронів – 303 штуки, які синхронно випустили сотні феєрверків.

Шоу феєрверків увійшло до Книги рекордів Гіннеса – у ньому задіяли рекордну кількість дронів – 303 штуки kianewscenter.com

15 січня планується провести презентацію нового стратегічного плану розвитку компанії kianewscenter.com

Таким незвичайним способом корейський виробник вирішив привернути увагу до нового фірмового логотипу, який зовсім скоро замінить добре знаковий нам овал не тільки на сайтах та документах, а й на автомобілях марки.

Новий логотип та слоган компанії Kia kianewscenter.com

Цікаво, що вперше новий логотип з'явився у 2019 році на електричному концепті Imagine by Kia.

Концепт Imagine by Kia 2019 року відразу "приміряв" новий логотип kianewscenter.com

Imagine by Kia показали на багатьох світових автошоу kianewscenter.com

Ім'я виконано іншим шрифтом, який нагадує рукописне написання, та позбавлене овалу. Крім логотипу компанія також представила свій новий слоган – Movement that Inspires – "Рух, якій надихає". А 15 січня планується провести презентацію нового стратегічного плану розвитку компанії на найближчі роки.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia привезе до Європи кросовер Sorento PHEV, а також оновила свій спортивний седан Stinger.