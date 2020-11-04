Компанія Jeep підготувала до виставки SEMA360 незвичайний пікап

До виставки тюнінга SEMA360 компанія Jeep і підрозділ Mopar підготували оригінальну версію пікапа Jeep Gladiator Top Dog Concept.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Команда фахівців підрозділу Mopar, що відповідає в концерні FCA за тюнінг та аксесуари, представить на виставці в Лас Вегасі концепткар Gladiator Top Dog.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Автомобіль призначений для любителів активного відпочинку. Для них підготували близько 20 різних додаткових аксесуарів, які дозволять максимально комфортно відпочити і провести час на природі.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Так, у спеціальному критому вантажному відсіку PCOR, який встановили замість стандартної вантажної платформи, знайшлося місце для невеликого холодильника і електричного гриля для приготування хот-догів.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

З іншого боку цього ж боксу розмістили полки для запасних частин й інструментів, необхідних для обслуговування гірських велосипедів.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Для велосипедів на даху боксу передбачені надійні кріплення.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

На задній частині боксу кріпиться "запаска" і каністра.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Під підлогою є висувний відсік для зберігання різних дрібниць, зокрма й різних тросів і невеликі складні сходи. Крім того, над кабіною встановили додаткову вантажну платформу для перевезення багажу.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

Автомобіль забарвлений в особливий відтінок синього кольору K-9, який також використовується в салоні для фарбування внутрішніх декоративних панелей. Автомобіль отримав шноркель, дві світлодіодних фари-прожектори, 17-дюймові алюмінієві диски з позашляховою гумою BF Goodrich KM3 зовнішнім діаметром 37 дюймів, ліфт-комплект JPP для збільшення кліренсу на 51 мм з амортизаторами FOX і сталеві бічні підніжки.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

На автомобілі встановили потужний силовий бампер JPP Rubicon із захисними дугами перед радіатором, із вбудованою лебідкою Rubicon Warn з тяговим зусиллям 3629 кг і 30-метровим тросом Spydura Synthetic Rope. Ще одна лебідка JPP Warn встановлена ззаду.

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

2020 Jeep Gladiator Top Dog Concept media.fcanorthamerica.com

У салоні використовуються оздоблювальні матеріали чорного і синього кольору, а на підлозі з'явилися спеціальні всепогодні килимки Mopar. Крісла, підлокітники, кермо і чохол важеля КП мають натуральну шкіряну обробку Katzkin із синьою декоративною строчкою. Для більшої зручності сталеві накладки на педалі мають спеціальні гумові вставки, що запобігають прослизанню.

У рух Jeep Gladiator Top Dog Concept приводиться 3,6-літровим бензиновим мотором Pentastar V-6 потужністю 285 к.с. і обертовим моментом 353 Нм. У парі з ним працює 8-ступенева автоматична трансмісія TorqueFlite. А привід здійснюється на всі чотири колеса.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Jeep підготувала нову версію на честь всюдихода Willys.