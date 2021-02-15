Компанія Jaguar Land Rover перейде на виробництво електромобілів

Компанія Jaguar Land Rover протягом п’яти років перейде на виробництво електромобілів. Land Rover отримає свою першу повністю електричну модель у 2024 році, а до наступного року всі Jaguar будуть повністю живитися від акумуляторів.

JLR інвестуватиме близько 3,5 мільярдів доларів на рік на електрифікацію та пов’язані технології. Наразі компанія має лише один повністю електричний автомобіль – це позашляховик I-Pace. Про це повідомляє Bloomberg.

Jaguar Land Rover оголосила про плани електрифікувати свої автомобілі, оскільки уряди у всьому світі збільшують допомогу на машини на акумуляторах і встановлюють правила, що обмежують бензинові машини.

JLR презентує шість повністю електричних моделей Land Rover протягом наступних п’яти років. Планується, що до 2030 року всі його моделі Jaguar та 60% Land Rover будуть транспортними засобами з нульовим викидом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, General Motors до 2035 року припинить виробляти автомобілі, що їздять на бензині та дизелі. На електроенергії працюватимуть усі пасажирські та спортивні автомобілі, позашляховики та легкі вантажівки. Зміни не стосуватимуться тільки важких транспортних засобів.