Компанія Hyundai здивувала найпрактичнішою моделлю. Фото

Про новий Hyundai Custo ми повідомляли зовсім нещодавно. Тепер незвичайний мінівен знову потрапив на фото взагалі без камуфляжу. При цьому новинку показали з усіх боків і навіть зазирнули в салон.

Спереду автомобіль нагадує кросовери Hyundai. Зокрема – Hyundai Santa Fe. Дизайнери розробили величезну передню решітку, дворівневу світлотехніку та вузькі блоки денних ходових вогнів.

У задній частині увагу привертає цільна панель ліхтарів під затемненим пластиком. Варто зазначити зсувні задні двері, які полегшують доступ до салону. Очікується, що новинка зможе розмістити до 7 осіб.

Новий Hyundai Custo отримав агресивний дизайн. Фото: kolesa.ru

Індекс 380Т говорить про наявність потужного 2-літрового бензинового двигуна на 240 к.с. і 353 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з 8-ступеневою автоматичною КПП. Можливо, йдеться про топову модифікацію. Варто очікувати і менш потужних варіантів виконання.

Задні ліхтарі прикриті темним пластиком. Фото: kolesa.ru

У салоні на передній панелі видно відразу два монітори: один з них виконує функцію щитка приладів, інший відповідає за навігацію та другорядні функції. Конструктори вирішили відмовитися від великої кількості фізичних кнопок.

Офіційна прем'єра нового Hyundai Custo 2021 відбудеться наприкінці вересня.

Салон Hyundai Custo виглядає технологічно і сучасно. Фото: kolesa.ru

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав історію собаки, який влаштувався на роботу в автосалон Hyundai.