Компанія GTO Engineering представила суперкар Moderna

Британська реставраційна фірма GTO Engineering має намір випустити репліку на тему знаменитого Ferrari 250. Проект отримав назву Moderna.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Британські майстра близько 30 років займаються реставрацією класичних моделей Ferrari.

GTO 250 SWB Revival і відреставровані екземпляри Ferrari gtoengineering.com

Кілька місяців тому компанія дебютувала в якості автовиробника, представивши проект 250 SWB Revival. Натхнення британці черпали в образі купе Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione 1960 року. Автомобіль побудований в суворій відповідності з оригінальними специфікаціями і за технологіями тих років. Причому всі 30 примірників, які компанія пообіцяла побудувати протягом півтора років, вже продані. І це не дивно, адже кількість оригінальних Ferrari 250 обмежена, а їх ціна на аукціонах "зашкалює".

Всі заплановані до випуску 30 примірників GTO 250 SWB Revival вже продані gtoengineering.com

Новий проект GTO Engineering – суперкар власної розробки під назвою Moderna. Автомобіль нагадує ті ж самі Ferrari 250, але отримає сучасні матеріали і агрегати. В основі новинки буде використовуватися сталевий трубчастий каркас з алюмінієвими підрамники. Кузов буде виготовлений з вуглепластика за винятком дверей і капота, які будуть виконані з алюмінію.

GTO Moderna gtoengineering.com

Двомісне купе Moderna отримає двигун V12 власної розробки, незалежну підвіску, великі колеса, потужні гальма, а також сучасні електронні компоненти. Споряджена маса машини складе менше тонни. Перший примірник Moderna обіцяють представити в наступному році.

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