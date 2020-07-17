Компанія Glusco підтримала гуманітарну місію
"Клуб позашляхових пригод" за підтримки компанії Glusco надав допомогу і підтримку постраждалим від повеней в Івано-Франківській області.
Мережа автозаправних комплексів Glusco стала паливним партнером загону Товариства Червоного Хреста України, який відправився в високогірні райони Верховини, постраждалі від масштабної повені.
Компанія Glusco підтримала гуманітарну місію загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста в Україні – "Клуб позашляхових пригод". Ентузіасти off-road надали допомогу жителям населених пунктів, найбільше постраждали від недавніх повеней. Тільки в Івано-Франківській області підтоплено 197 населених пунктів, пошкоджено понад 5000 будинків, зруйновано 125 км автомобільних доріг та 90 мостів.
У найбільш важкодоступні населені пункти Івано-Франківської області, позашляховиками клубу доставлені 625 упаковок ліків, в тому числі, антибіотики, кровоспинні засоби, антисептики, протизапальні, серцеві, антиаритмічні, а також інші медикаменти. Вони поповнили запаси фельдшерських пунктів в селах Верховини. Крім того, позашляховики доставили постраждалим товари першої необхідності, знезаражувальні засоби для очищення води, засоби гігієни та дитячі речі.
"Мережа АЗК Glusco вже не перший раз підтримує нас в гуманітарних місіях, забезпечуючи автомобілі команди якісним паливом. І на цей раз вони відгукнулися відразу після нашого прохання", – розповідає Дмитро Ковальов, голова "Клубу позашляхових пригод".
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