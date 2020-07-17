"Клуб позашляхових пригод" за підтримки компанії Glusco надав допомогу і підтримку постраждалим від повеней в Івано-Франківській області.

"Клуб позашляхових пригод" за підтримки компанії Glusco надав допомогу постраждалим від повеней. фото: glusco.swiss

Мережа автозаправних комплексів Glusco стала паливним партнером загону Товариства Червоного Хреста України, який відправився в високогірні райони Верховини, постраждалі від масштабної повені.

"Клуб позашляхових пригод" за підтримки компанії Glusco надав допомогу постраждалим від повеней. фото: glusco.swiss

"Клуб позашляхових пригод" за підтримки компанії Glusco надав допомогу постраждалим від повеней. фото: glusco.swiss

Компанія Glusco підтримала гуманітарну місію загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста в Україні – "Клуб позашляхових пригод". Ентузіасти off-road надали допомогу жителям населених пунктів, найбільше постраждали від недавніх повеней. Тільки в Івано-Франківській області підтоплено 197 населених пунктів, пошкоджено понад 5000 будинків, зруйновано 125 км автомобільних доріг та 90 мостів.

"Клуб позашляхових пригод" за підтримки компанії Glusco надав допомогу постраждалим від повеней. фото: glusco.swiss

У найбільш важкодоступні населені пункти Івано-Франківської області, позашляховиками клубу доставлені 625 упаковок ліків, в тому числі, антибіотики, кровоспинні засоби, антисептики, протизапальні, серцеві, антиаритмічні, а також інші медикаменти. Вони поповнили запаси фельдшерських пунктів в селах Верховини. Крім того, позашляховики доставили постраждалим товари першої необхідності, знезаражувальні засоби для очищення води, засоби гігієни та дитячі речі.

У найбільш важкодоступні населені пункти Івано-Франківської областідоставлени медикаменти і товари першої необхідності. фото: glusco.swiss

"Мережа АЗК Glusco вже не перший раз підтримує нас в гуманітарних місіях, забезпечуючи автомобілі команди якісним паливом. І на цей раз вони відгукнулися відразу після нашого прохання", – розповідає Дмитро Ковальов, голова "Клубу позашляхових пригод".

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