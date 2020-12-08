Компанія Genesis представила новий кросовер

Відбулася світова прем'єра нового кросовера Genesis GV70.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компанія Hyundai продовжує розширювати сімейство преміального суббренда Genesis. Динамічний SUV стане п'ятою моделлю та другим SUV у лінійці марки.

Genesis GV70 отримав впізнаваний дизайн, виконаний в стилістиці інших представників марки. Серед характерних особливостей – 5-кутове облицювання радіатора особливої форми Crest Grille та вузькі "двоповерхові" світлодіодні фари Quad Lamps. Дизайн задньої частини машини виглядає не менш ефектно завдяки світлодіодним ліхтарям та великому дифузору, в який по обидва боки вмонтовані овальні хромовані патрубки вихлопної системи.

У дизайні салону використовується стилістика мінімалізму і прості лінії. Основним геометричним елементом в інтер'єрі є еліпс. За словами творців, своє натхнення вони черпали в аеродинамічних елементах крил літака. Зі світу авіації прийшли і декоративні елементи з "крилатого" металу.

Центральне місце на приладовій панелі займає широкоформатний цифровий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, який відповідає за більшість допоміжних функцій. Завдяки йому вдалося звести до мінімуму кількість кнопок та перемикачів на центральній консолі.

У спортивній версії GV70 Sport Package автомобіль отримав інші кольори та матеріали оздоблення салону, декоративні вставки, що нагадують плетіння карбонових волокон, трехспицевий кермо, а також іншу графіку цифрової шкали приладів.

Зовні спортивну версію легко дізнатися по бамперах іншої форми з глянцевими чорним вставками, великим воздухозаборникам у передньому бампері, оригінальному малюнку легкосплавних дисків, а також круглим хромованими патрубками вихлопної системи.

GV70 адресований фанам швидкості та активного драйву. Для моделі будуть запропоновані 2,5-літрова турбированная "четвірка" та 3,5-літровий V6 з двома турбінами. Привід буде здійснюватися на задні колеса. Водій зможе вибрати між еко, комфортним, спортивним або індивідуальним режимами автомобіля, а у версії Sport Package є ще режим Sport Plus.

У списку електронних помічників в автомобілі є система Highway Driving Assist II (HDA II), що дозволяє комфортно пересуватися по автомагістралі в напівавтоматичному режимі. Вона підтримує безпечну дистанцію у трафіку та запобігає несанкціонований виїзд зі смуги. Також автомобіль отримав систему контролю за дорожніми знаками і швидкісним режимом Intelligent Speed Limit Assist (ISLA).

Інтелектуальний круїз-контроль (NSCC) буде підтримувати безпечну швидкість та, при необхідності, знижувати її в поворотах. Також автомобіль отримав системи екстреного гальмування та контролю за сліпими зонами. Серед інновацій – система ідентифікації власника за відбитками пальців, а також система ROA, яка попередить водія, що на задньому сидінні є пасажир.

Поява у дилерів перших кросоверів GV70 намічена на майбутній рік.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Genesis "розсекретила" оновлений седан Genesis G70, а її колеги з "материнської" компанії Hyundai представили глобальну електричну платформу, яка також буде використовуватися на електромобілях Genesis.