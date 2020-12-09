Компанія Ford підготувала пікап F-150 для off-road

Тремтіть, бездоріжжя! Компанія Ford представила нову версію пікапа – F-150 Tremor.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Влітку компанія Ford представила 14-е покоління свого наймасовішого і найулюбленішого американцями пікапа F-150. Тепер "фордівці" починають активно насичувати сімейство новими модифікаціями, які дозволять максимально повно задовольнити потреби покупців у залежності від цільового призначення машини, (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Ford F-150 Tremor. media.ford.com

Чергова новинка під назвою Tremor (англ. Тремтіння, трепет) призначена в першу чергу для тих, хто має намір повною мірою використовувати позашляховий потенціал пікапа. До появи нового покоління Raptor, Tremor буде займати в ієрархії сімейства більш високе положення, ніж базовий FX4.

Ford F-150 Tremor media.ford.com

Для виконання складних завдань на бездоріжжі автомобіль забезпечили турбомотором V6 3.5 EcoBoost, повнопривідною трансмісією з блокуваннями переднього та заднього диференціалів, посиленою підвіскою, більш потужними пружинами та довгохідними амортизаторами.

Для Ford F-150 Tremor підготували спеціальні длінноходниє амортизатори media.ford.com

Щоб уберегти основні вузли і агрегати знизу встановили алюмінієву захист.

Щоб уберегти основні вузли і агрегати знизу встановили алюмінієву захист media.ford.com

Крім збільшеного дорожнього просвіту автомобіль виділяється 18-дюймовими дисками з 33-дюймовими позашляховими шинами General Grabber A/T. На кожному бампері встановили по парі буксирувальних вушок, а забратися у салон допоможуть бічні підніжки.

Забратися у салон Ford F-150 Tremor допоможуть бічні підніжки media.ford.com

Крім базових опцій для новинки передбачені додаткові функції та системи, які допоможуть за межами доріг з твердим покриттям. У їх числі – система Trail One-Pedal Drive, що дозволяє їхати на малих швидкостях, використовуючи тільки педаль "газу", система круїз-контролю для бездоріжжя Trail Control, спеціальний режим для їзди по камінню Rock Crawl, система Trail Turn Assist, яка зменшує радіус повороту на грунті, пригальмовуючи внутрішнє заднє колесо, а також система кругового огляду.

Ford F-150 Tremor забезпечили додатковими системами для руху по бездоріжжю media.ford.com

Зовні новинка відрізняється чорним логотипом, помаранчевими декоративними елементами, власним обвісом, парою круглих патрубків вихлопної системи та фірмовою символікою.

Ford F-150 Tremor media.ford.com

У салоні також використовуються помаранчеві деталі декору та контрастна строчка, а шкіряні сидіння та килимки прикрашені вишивкою Temor.

У салоні також використовуються помаранчеві деталі декору та контрастна строчка media.ford.com

Шкіряні сидіння та килимки прикрашені вишивкою Temor. media.ford.com

Ford F-150 Tremor media.ford.com

Ford F-150 Tremor пропонується з повнорозмірною 4-дверною кабіною SuperCrew. Вартість новинки стане відома ближче до початку продажів, які заплановані на літо наступного року.

Ford F-150 Tremor media.ford.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, до виставки SEMA-2020 на компанії Ford підготували кілька цікавих моделей, а майстри тюнінгу з компанії Hennessey Performance запропонували власну 800-сильну версію нового F-150.