Компанія FIAT показала нове покоління пікапа Strada

Пікап FIAT Strada другої генерації презентували в Бразилії. Новинка отримала більше 50 цікавих опцій для персоналізації від компанії Mopar.

2021 FIAT Strada. фото: fiat.com.br

2021 FIAT Strada. фото: fiat.com.br

На бразильському ринку продукція під брендом FIAT користується великою популярністю багато десятиліть. Тільки в 2018 році компанія реалізувала в Бразилії близько 1,8 мільйона пікапів Strada першого покоління.

FIAT Strada першого покоління. фото: fiat.com.br

Цього літа компанія вирішила порадувати своїх шанувальників новим поколінням пікапа Strada, який не тільки радикально змінився на краще, але і отримав велику кількість опцій від підрозділу Mopar, яке в концерні FCA відповідає за тюнінг і аксесуари.

2021 FIAT Strada. фото: fiat.com.br

2021 FIAT Strada. фото: fiat.com.br

2021 FIAT Strada. фото: fiat.com.br

2021 FIAT Strada. фото: fiat.com.br

Наприклад, версія Strada Freedom виділяється яскравим графічним оформленням і численними додатковими опціями. Серед них, трубчастий каркас для збільшення корисного навантаження, підніжки, кріплення для велосипеда, гумовий килимки, фірмова сумка і додаткові розпірки, що дозволяє організувати простір в багажнику.

2021 FIAT Strada вперше отримала 4-дверну 5-місцеву кабіну. фото: fiat.com.br

Автомобіль побудований на новій модульній платформі, яку вже використовують інші моделі концерну. Вперше для моделі крім 2-дверний буде доступна 4-дверна 5-місцева кабіна.

2021 FIAT Strada. фото: fiat.com.br

Для новинки пропонується 1,4-літровий 88-сильний і 1,3-літровий 109-сильний мотори, які можуть працювати як на бензині, так і на етанолі. Пізніше до них додасться 1-літровий турбований двигун. Всі вони будуть працювати в парі з 5-ступінчастою "механікою", а привід здійснюється на передні колеса.

2021 FIAT Strada. фото: fiat.com.br

Габарити новинки – 4480x1732x1608 мм, колісна база – 2737 мм, а кліренс досягає 208 мм. У чотирьохдверною версії довжина вантажної площадки становить тисячі сто сімдесят три мм, вантажопідйомність – 650 кг. Пікап з однорядною кабіною зможе перевезти до 720 кг вантажу. Спереду новий Fiat Strada має пружинну підвіску McPherson, ззаду – нерозрізну балку з ресорами.

2021 FIAT Strada. фото: fiat.com.br

Поки в компанії не планують продавати автомобіль за межами країн Південної і Центральної Америки, але така можливість не виключається. Нагадаємо, що в Україні до недавнього часу офіційно продавався пікап FIAT Fullback, який представляв собою модернізовану версію Mitsubishi L200.

2016-2019 FIAT Fullback. фото: fiat.com.br

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Ford представила нове покоління самого продаваного пікапа в світі.