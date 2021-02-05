Компанія Джеймса Глікенгауса анонсувала водневий пікап

Американська компанія Scuderia Cameron Glickenhaus презентувала проєкт пікапа SCG 010 Zero, який буде оснащуватися електричною силовою установкою на водневих паливних елементах.

Про це повідомляє портал Carscoops. Компанія Джеймса Глікенгауса відома своїми сміливими проєктами. Цього разу кінопродюсер та бізнесмен вирішив поповнити когорту виробників електромобілів, але просто встановити на місце ДВЗ електромотор та тягову батарею було б занадто банально для SCG. Тому для пікапа SCG 010 Zero вирішили використовувати силовий агрегат із водневими паливними елементами.

Нові проект компанії SCG – водневий пікап SCG 010 Zero carscoops.com

Технічна специфікація поки не повідомляється, але передбачається, що автомобіль буде мати два електромотори, щоб забезпечити машині повний привід. Також планується, щоб запасу водню на борту вистачило, щоб без зупинки подолати близько 1000 миль (1600 км).

У 2018 році SCG показала позашляховик Baja Boot glickenhausracing.com

Основою для проєкту SCG 010 Zero послужив 4-дверний всюдихід SCG Baja Boot, представлений 2018 року. Новинка отримала схожий дизайн передньої частини із захисними дугами, "квартетом" круглих фар та виразними крилами, що дозволяють вмістити величезні позашляхові колеса.

Характерною особливістю Baja Boot та 010 Zero є разпашні двері glickenhausracing.com

Ще однією характерною особливістю обох машин є разпашні двері, які забезпечують доступ у 4-місний салон з індивідуальними кріслами для водія та його супутників.

На відміну від Baja Boot, новинка має кузов пікап carscoops.com

Коли вдасться реалізувати SCG 010 Zero "у металі", поки не зрозуміло, тим більше, що раніше у компанії анонсували цілу низку не менш цікавих проєктів, серед яких, – суперкар 004S, гоночний болід 007 для участі у класі Le Mans Hypercar, оновлений варіант Baja Boot з мотором LT5 V8, а також кит-кар Mini Boot для самостійного складання.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Toyota розсекретила новий водневий електрокар із запасом ходу 850 км, а компанії Hyundai та Ineos планують спільними зусиллями створити водневий позашляховик.