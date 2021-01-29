Компанія DBA показала нову версію свого купе Speedback GT

Британська компанія David Brown Automotive (DBA) побудувала нову версію свого купе Speedback GT, який відправиться незабаром до свого власника до Німеччини.

Радісною подією компанія поділилася у соціальних мережах. Ексклюзивне купе Speedback GT у кольорі "Голубая луна" отримало чорну облицювання радіатора, світлодіодні фари та хромовані декоративні елементи.

Доповнюють образ стильні 19-дюймові спіцованние диски для літньої їзди, взуті у шини David Brown, створені на замовлення DBA компанією Avon. Крім того, покупець отримає комплект легкосплавних дисків з оригінальним дизайном та відповідної гумою для зимової експлуатації.

Салон оброблений вишуканою шкірою рудувато-коричневого кольору, а приладова панель прикрашена дерев'яними панелями ручної роботи з в'яза.

Цікавими особливостями даного екземпляра є спеціальний набір для любителів алкоголю, що включає відділення для джина, двох пляшок тоніка, двох кришталевих келихів "хайбол" та вовняний підстилки для пікніка.

Крім того, отримати задоволення від природи дозволить спеціальні сидіння для пікніка, які висуваються з багажника.

На створення автомобіль було витрачено понад 8 тисяч годин ручної праці. В основі конструкції лежить платформа моделі Jaguar XK, а дизайн інтер'єру та екстер'єру нагадують про класичної моделі Aston Martin DB5.

У рух купе приводить 5-літровий компресорний мотор Jaguar V8, який видає "на гора" 510 л.с. та 625 Нм моменту. Вся ця міць відправляється до задніх ведучих коліс через 6-ступінчастий "автомат" ZF. За даними виробника, на розгін до першої "сотні" Speedback GT розганяється за 4,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Великобританії мають намір відродити Porsche 914, а італійське ательє Ares Design перетворила Tesla Model S в елегантний кабріолет.