Компанія DBA показала нову версію свого купе Speedback GT

Британська компанія David Brown Automotive (DBA) побудувала нову версію свого купе Speedback GT, який відправиться незабаром до свого власника до Німеччини.

Радісною подією компанія поділилася у соціальних мережах. Ексклюзивне купе Speedback GT у кольорі "Голубая луна" отримало чорну облицювання радіатора, світлодіодні фари та хромовані декоративні елементи.

This latest #SpeedbackGT commissioned in #BlueMoon will catch everyone 's attention. #CoachbuildingIsBack pic.twitter.com/yfRt4YlXRa