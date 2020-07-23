Компанія Concode представила 'будинок на колесах' з гаражем всередині

Компанія Concorde з Німеччини показала нові люксові моделі сімейства Liner – 990 GI і 1090 GI, мають вбудований гараж на одну "малолітражку".

Нові моделі "будинків на колесах" від компанії Concorde. фото: concorde.eu

Пандемія коронавируса не привід відмовляти собі в подорожах, справедливо вважають в німецькій компанії Concorde, яка спеціалізруется на виробництві "будинків на колесах" або, як їх ще називають, – RV (англ. Recreational vehiles). А підвищити мобільність подорожі дозволить вбудований гараж, здатний вмістити Smart ForTwo (в Liner 990 GI) або більші Mini Cooper / FIAT 500 (в Liner 1090 GI).

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Нові моделі "будинків на колесах" від компанії Concorde. фото: concorde.eu

Обидві моделі сімейства Liner побудовані на шасі вантажівки Mercedes-Benz Atego. Задньопривідний автомобіль оснащений 6-циліндровим 7,7-літровим мотором потужністю 220 кВт (299 к.с.). Задня підвіска – пневматична. Це не тільки підвищує комфорт пересування, але і дозволяє опускати задню частину RV для навантаження-розвантаження автомобіля у вбудований гараж.

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Нові моделі "будинків на колесах" від компанії Concorde. фото: concorde.eu

Нові моделі "будинків на колесах" від компанії Concorde. фото: concorde.eu

Завдяки великим розмірам, ці "будинки на колесах" забезпечені всім необхідним для приємного подорожей та відпочинку. У просторому салоні є два великих дивана і обідній стіл, а водійське і переднє пасажирське крісло можуть розгортатися на парковці на 180 градусів.

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Нові моделі "будинків на колесах" від компанії Concorde. фото: concorde.eu

Нові моделі "будинків на колесах" від компанії Concorde. фото: concorde.eu

Крім того, в RV є повністю обладнана кухня з 177-літровим холодильником, зона відпочинку з великим двоспальним ліжком, а також ванна кімната з душовою кабінкою. З урахуванням потреб клієнтів, компанія готова запропонувати найрізноманітніші опції, включаючи побутове обладнання для кухні або інших приміщень. Для внутрішнього оздоблення використовується шкіра і дерево.

Нові моделі "будинків на колесах" від компанії Concorde. фото: concorde.eu

Нові моделі "будинків на колесах" від компанії Concorde. фото: concorde.eu

З урахуванням того, що повна маса автобудинку становить в залежності від моделі від 12 до 15 тонн, то для керування машиною потрібно наявність водійського посвідчення категорії "С". Вартість такого будинку на колесах стартує з позначки 350 тисяч євро.

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