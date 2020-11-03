Компанія Citroën відзначає 40-річчя моделі 2CV6 Charleston

Французька компанія Citroen святкує ювілей ексклюзивної версії 2CV6 Charleston, яка дебютувала в 1980 році на автошоу в Парижі.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Це одна з найпривабливіших версій культової моделі 2CV.

Citroen 2CV6 Charleston media.citroen.com

Автомобіль легко дізнатися за характерною двокольорового забарвленні – бордовою з чорним. Новинку, виробництво якої почали в жовтні 1980 року, оцінили в 24800 французьких франків. Автомобіль отримав велику популярність у численних шанувальників моделі 2CV і змусив виробника переглянути спочатку заявлений тираж в 8 тисяч машин.

Citroen 2CV6 Charleston media.citroen.com

У липні 1981 на заводі в Леваллуа було організовано масове виробництво модифікації 2CV6 Charleston. Від лімітованої серії вона відрізнялася хромованими корпусами фар, а також сірим ромбоподібним оздобленням салону.

Citroen 2CV6 Charleston media.citroen.com

Citroen 2CV6 Charleston media.citroen.com

Крім бордово-чорній кольоровій схеми в липні 1982 року з'явилася версія з жовто-чорним забарвленням, а роком опісля – світло-сірої з темно сірої.

Citroen 2CV6 Charleston media.citroen.com

Citroen 2CV6 Charleston media.citroen.com

Виробництво модифікації продовжили в 1988 році на заводі компанії в Португалії. 27 липня 1990 року у 16:30 останній екземпляр Citroen 2CV покинув складальну лінію португальського заводу. Це був 2CV6 Charleston в двокольорового сірої лівреї. Автомобіль став останнім 5 114 969 екземпляром легендарної моделі 2CV.

Останнній Citroen 2CV6 Charleston зійшов з конвеєра заводу у Португалії 27 липня 1990 року media.citroen.com

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