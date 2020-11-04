Компанія Bowler показала проєкт класичного Defender

Британська компанія Bowler отримала ліцензію від Land Rover на використання класичного всюдихода Defender і готує нову модель на його базі.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Близько року тому компанія Jaguar Land Rover придбала фірму Bowler, що спеціалізується на будівництві потужних позашляховиків для бездоріжжя. Наступним кроком стала передача прав спорідненої фірмі на виробництво автомобілів Defender колишнього покоління. Черговим проектом став всюдихід 110 Station Wagon на подовженій базі з суцільнометалевим кузовом універсал.

Проект отримав позначення CSP 575 і є спільним творінням фірми Bowler і підрозділу SVO, що відповідає в компанії Jaguar Land Rover за створення концептів і спеціальних дрібносерійних моделей. Перша новинка від Bowler з 2016 року буде презентована в майбутньому році, а поки ми можемо отримати уявлення про машину по фірмовим комп'ютерним ілюстраціям.

Автомобіль отримає в своє розпорядження 5-літровий V8 з механічним компресором, завдяки якому потужність сягатиме 575 к.с. Новинка призначена для використання на дорогах загального користування. У салоні передбачені чотири спортивних крісла, каркас безпеки, а також декілька інших опцій.

За словами представників Bowler, позашляховик CSP 575 буде випускатися "в дуже малій кількості", а орієнтовна ціна складе близько 200 тисяч фунтів ($259 тисяч).

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