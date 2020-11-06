Компанія Aznom презентувала розкішний седан Palladium

Сергій Іванов
Сергій Іванов
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1,6 т.
Компанія Aznom презентувала розкішний седан Palladium

Італійська компанія Aznom провела офіційну презентацію свого розкішного седана Palladium.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка створена спільними зусиллями компаній Aznom і дизайнерської студії Camal з Турина.

Aznom Palladium

Великий седан на рамі досягає в довжину 5960 мм, а колісна база дорівнює 3670 мм. За словами керівника Aznom Марчелло Мерегаллі, натхнення при його створенні він черпав у вигляді президентського лімузина Cadillac, побудованого для Президента США Барака Обами.

Cadillac 2009 року Президент США Барака Обами

У рух цього "монстра" призводить 5,7-літровий V8 з двома турбінами. Він розвиває потужність 710 к.с., а крутний момент досягає значної величини 950 Нм. У парі з потужним мотором працює 8-ступінчаста автоматична коробка передач. За бажанням клієнта привід може бути задній або повний. В останньому випадку автомобіль отримає електронну систему блокування диференціала.

Aznom Palladium

Автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" за 4,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 210 км/год. З урахуванням великої маси (2650 кг) і потужного мотора компанією Brembo була створена індивідуальна гальмівна система з вентильованими дисковими гальмами діаметром 408 мм спереду і 380 мм – ззаду.

Aznom Palladium
Aznom Palladium

Автомобіль отримав легкосплавие 22-дюймові диски з шинами Yokohama Advan Sport розмірністю 285/45. Максимальний їздовий комфорт покликана забезпечити повністю незалежна підвіска всіх коліс із стабілізаторами поперечної стійкості спереду і п'ятиважельной конструкцієй – ззаду.

Aznom Palladium
Aznom Palladium

Для оздоблення салону використана натуральна шкіра від ательє Foglizzo. Розважати водія і його супутників в дорозі буде високоякісна аудіосистема Harman Kardon, а для задніх пасажирів передбачені два планшета Microsoft Surface X PRO. Багажне відділення на 621 літр дозволить взяти в дорогу все необхідне.

Aznom Palladium
Aznom Palladium

Всього планується виготовити 10 екземплярів Aznom Palladium. Всі автомобілі будуть побудовані з урахуванням індивідуальних переваг замовників. Вартість новинки не повідомляється.

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