В Італії створять найпотужніший в світі електричний гіперкар

Obozrevatel Новини 13:37, 2.02.2021

В Італії компанія Automobili Estrema планує створити найпотужніший в світі електричний гіперкар Estrema Fulminea. Його виробництво має початися в 2023 році.

Загальна ємність акумуляторів автомобіля складе 100 кВтч. Це забезпечить пробіг до 520 кілометрів без підзарядки. Гіперкар матиме 4 електродвигуна, по одному на кожному колесі, та матиме потужність у 2040 к.с. До 300 км/год авто розганятиметься менше, ніж за 10 секунд. Про це повідомили на сайті Automobili Estrema.

Estrema Fulminea використовуватиме інноваційну технологію, яка поєднуватиме батареї з твердим електролітом і ультраконденсатори, які створять ABEE (Avesta Battery Energy Engineering) та IMECAR Elektronik.

В AE вважають, що їх рішення та партнерство з відомими постачальниками приведуть до появи дуже динамічного спортивного автомобіля. Серед основних учасників проєкту – Джанфранко Піццуто – один з колишніх співзасновників Fisker Automotive.

Задня частина Estrema Fulminea
Automobili Estrema

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Tesla презентувала найдинамічніший автомобіль у світі – оновлений флагманський седан Model S. Автомобіль трохи змінився зовні, отримав абсолютно новий інтер'єр та значно поліпшив свої технічні характеристики.

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