Компактний кросовер Opel Mokka заінтригував дизайном

Німецька компанія Opel продовжує підігрівати інтерес до нового компактного кросовера Mokka.

2021 Opel Mokka – предсеріний прототип на випробуваннях int-media.opel.com

Для новинки розробили навіть новий шрифт int-media.opel.com

Друге покоління моделі отримає принципово новий дизайн, який отримав назву Opel Vizor. Над ним працювала команда дизайнерів під керівництвом Марка Адамса, а натхнення творці черпали в образі легендарного спортивного купе Opel Manta.

Джерелом натхнення для дизайнерів послужив купе Opel Manta першого покоління int-media.opel.com

Перші штрихи нової стилістики проявилися ще на концептуальному Opel GT X Experimental, наприклад, оригінальне облицювання радіатора з інтегрованими фарами і тонким хромованим окладом. Центральну частину решітки прикрашає фірмова емблема у вигляді блискавки.

Концепт Opel GT X Experimental 2018 року стало передвісником нового стилю Opel Vizor int-media.opel.com

Фірмовий рендер Opel Mokka нового покоління int-media.opel.com

Автомобіль отримає повністю світлодіодну світлотехніку, а в якості опції будуть доступні перші в сегменті матричні фари IntelliLux LED. Концепція Opel Vizor стане візитною карткою всіх моделей бренду на найближче десятиліття.

Opel Mokka першого покоління після рестайлінгу, проведеного в 2016 році int-media.opel.com

Нове покоління Opel Mokka в захисному камуфляжі int-media.opel.com

Крім зовнішнього вигляду Mokka першою з моделей бренду отримає нову приладову панель Opel Pure Panel. Вона виконана в стилі "хай-тек" і містить два цифрових дисплея під загальним склом. Ідея не нова, але реалізована в оригінальному ключі. Більшість функцій покладено на сенсорний екран інформаціоннно-розважальної системи, що дозволить мінімізувати кількість традиційних кнопок на приладовій панелі.

Opel Mokka першою отримає нову приладову панель Opel Pure Panel int-media.opel.com

В основі Opel Mokka другого покоління лежить модульна платформа CMP концерну PSA Group. Вона вже знайшла своє застосування на родинних кроссоверах Peugeot 2008 і DS 3 Crossback. Як і у випадку з моделлю Corsa, спочатку дебютує електрична версія, а пізніше з'являться модифікації з традиційним ДВС. Лінійку силових агрегатів новий німецький кросовер розділить з вищезгаданими моделями французьких брендів.

2021 Peugeot 2008 int-media.peugeot.com

2021 DS 3 Crossback int-media.dsautomobiles.com

Виробництво Opel Mokka намічено на кінець нинішнього року, а перші товарні екземпляри з'являться в салонах європейських дилерів на початку 2021 р

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нове покоління Opel Corsa дісталося до України.