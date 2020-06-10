Компактний кросовер Opel Mokka заінтригував дизайном
Німецька компанія Opel продовжує підігрівати інтерес до нового компактного кросовера Mokka.
Друге покоління моделі отримає принципово новий дизайн, який отримав назву Opel Vizor. Над ним працювала команда дизайнерів під керівництвом Марка Адамса, а натхнення творці черпали в образі легендарного спортивного купе Opel Manta.
Перші штрихи нової стилістики проявилися ще на концептуальному Opel GT X Experimental, наприклад, оригінальне облицювання радіатора з інтегрованими фарами і тонким хромованим окладом. Центральну частину решітки прикрашає фірмова емблема у вигляді блискавки.
Автомобіль отримає повністю світлодіодну світлотехніку, а в якості опції будуть доступні перші в сегменті матричні фари IntelliLux LED. Концепція Opel Vizor стане візитною карткою всіх моделей бренду на найближче десятиліття.
Крім зовнішнього вигляду Mokka першою з моделей бренду отримає нову приладову панель Opel Pure Panel. Вона виконана в стилі "хай-тек" і містить два цифрових дисплея під загальним склом. Ідея не нова, але реалізована в оригінальному ключі. Більшість функцій покладено на сенсорний екран інформаціоннно-розважальної системи, що дозволить мінімізувати кількість традиційних кнопок на приладовій панелі.
В основі Opel Mokka другого покоління лежить модульна платформа CMP концерну PSA Group. Вона вже знайшла своє застосування на родинних кроссоверах Peugeot 2008 і DS 3 Crossback. Як і у випадку з моделлю Corsa, спочатку дебютує електрична версія, а пізніше з'являться модифікації з традиційним ДВС. Лінійку силових агрегатів новий німецький кросовер розділить з вищезгаданими моделями французьких брендів.
Виробництво Opel Mokka намічено на кінець нинішнього року, а перші товарні екземпляри з'являться в салонах європейських дилерів на початку 2021 р
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нове покоління Opel Corsa дісталося до України.