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10 червня • оновлено в 15:33
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Компактний кросовер Opel Mokka заінтригував дизайном

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Німецька компанія Opel продовжує підігрівати інтерес до нового компактного кросовера Mokka.

2021 Opel Mokka – предсеріний прототип на випробуваннях

2021 Opel Mokka – предсеріний прототип на випробуваннях

int-media.opel.com

Для новинки розробили навіть новий шрифт

Для новинки розробили навіть новий шрифт

int-media.opel.com

Друге покоління моделі отримає принципово новий дизайн, який отримав назву Opel Vizor. Над ним працювала команда дизайнерів під керівництвом Марка Адамса, а натхнення творці черпали в образі легендарного спортивного купе Opel Manta.

Джерелом натхнення для дизайнерів послужив купе Opel Manta першого покоління

Джерелом натхнення для дизайнерів послужив купе Opel Manta першого покоління

int-media.opel.com

Перші штрихи нової стилістики проявилися ще на концептуальному Opel GT X Experimental, наприклад, оригінальне облицювання радіатора з інтегрованими фарами і тонким хромованим окладом. Центральну частину решітки прикрашає фірмова емблема у вигляді блискавки.

Концепт Opel GT X Experimental 2018 року стало передвісником нового стилю Opel Vizor

Концепт Opel GT X Experimental 2018 року стало передвісником нового стилю Opel Vizor

int-media.opel.com

Фірмовий рендер Opel Mokka нового покоління

Фірмовий рендер Opel Mokka нового покоління

int-media.opel.com

Автомобіль отримає повністю світлодіодну світлотехніку, а в якості опції будуть доступні перші в сегменті матричні фари IntelliLux LED. Концепція Opel Vizor стане візитною карткою всіх моделей бренду на найближче десятиліття.

Opel Mokka першого покоління після рестайлінгу, проведеного в 2016 році

Opel Mokka першого покоління після рестайлінгу, проведеного в 2016 році

int-media.opel.com

Нове покоління Opel Mokka в захисному камуфляжі

Нове покоління Opel Mokka в захисному камуфляжі

int-media.opel.com

Крім зовнішнього вигляду Mokka першою з моделей бренду отримає нову приладову панель Opel Pure Panel. Вона виконана в стилі "хай-тек" і містить два цифрових дисплея під загальним склом. Ідея не нова, але реалізована в оригінальному ключі. Більшість функцій покладено на сенсорний екран інформаціоннно-розважальної системи, що дозволить мінімізувати кількість традиційних кнопок на приладовій панелі.

Opel Mokka першою отримає нову приладову панель Opel Pure Panel

Opel Mokka першою отримає нову приладову панель Opel Pure Panel

int-media.opel.com

В основі Opel Mokka другого покоління лежить модульна платформа CMP концерну PSA Group. Вона вже знайшла своє застосування на родинних кроссоверах Peugeot 2008 і DS 3 Crossback. Як і у випадку з моделлю Corsa, спочатку дебютує електрична версія, а пізніше з'являться модифікації з традиційним ДВС. Лінійку силових агрегатів новий німецький кросовер розділить з вищезгаданими моделями французьких брендів.

2021 Peugeot 2008

2021 Peugeot 2008

int-media.peugeot.com

2021 DS 3 Crossback

2021 DS 3 Crossback

int-media.dsautomobiles.com

Виробництво Opel Mokka намічено на кінець нинішнього року, а перші товарні екземпляри з'являться в салонах європейських дилерів на початку 2021 р

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, нове покоління Opel Corsa дісталося до України.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Німеччина
Теги
нові авто електромобілі Opel Peugeot DS кросовер новини авто
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