Компактний кросовер Ford Puma отримає спортивну версію ST
До кінця нинішнього року в сімействі кросоверів Ford Puma з'явиться спортивна версія ST. Про це повідомляє британський підрозділ компанії.
Від звичайних Puma новинку можна буде відрізнити по іншому передньому бамперу, великому спойлеру на двері багажника, здвоєним патрубкам з правого боку бампера і оригінальним колісним дискам з яскравим дизайном.
У салоні з'являться крісла з розвиненою бічною підтримкою і спортивне рульове колесо, а також відповідне декоративне оздоблення.
Очікується, що Puma ST запозичить силовий агрегат від спортивного хетчбека Fiesta ST. Нагадаємо, що він оснащується 1,5-літровим 3-циліндровим турбованим мотором EcoBoost. В арсеналі новинки буде 200 к.с. потужності і 290 Нм крутного моменту. Реалізувати потенціал цього мотора допоможе 6-ступінчаста "механіка". А на розгін до першої "сотні" кросовер буде витрачати близько 7 секунд.
Як писав раніше OBOZREVATEL, в мережі з'явилися чергові зображення нового позашляховика Ford.