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4 травня • оновлено в 22:55
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Компактний кросовер Ford Puma отримає спортивну версію ST

1.6т
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До кінця нинішнього року в сімействі кросоверів Ford Puma з'явиться спортивна версія ST. Про це повідомляє британський підрозділ компанії.

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

Від звичайних Puma новинку можна буде відрізнити по іншому передньому бамперу, великому спойлеру на двері багажника, здвоєним патрубкам з правого боку бампера і оригінальним колісним дискам з яскравим дизайном.

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

У салоні з'являться крісла з розвиненою бічною підтримкою і спортивне рульове колесо, а також відповідне декоративне оздоблення.

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

Очікується, що Puma ST запозичить силовий агрегат від спортивного хетчбека Fiesta ST. Нагадаємо, що він оснащується 1,5-літровим 3-циліндровим турбованим мотором EcoBoost. В арсеналі новинки буде 200 к.с. потужності і 290 Нм крутного моменту. Реалізувати потенціал цього мотора допоможе 6-ступінчаста "механіка". А на розгін до першої "сотні" кросовер буде витрачати близько 7 секунд.

2021 Ford Puma ST

2021 Ford Puma ST

motor1.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, в мережі з'явилися чергові зображення нового позашляховика Ford.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
Ford кросовер нові авто новини авто
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