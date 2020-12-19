Компактні, практичні та надійні: ТОП недорогих авто в Україні

Покупці завжди шукають найкращий автомобіль, який коштує недорого. Сьогодні це особливо актуально, тому практичність, доступність і компактність для міста – ключові параметри.

AutoOboz підібрав найнадійніші гетчбеки і з'ясував, скільки вони коштують в Україні. У нас доступні як нові екземпляри, так і старі автомобілі. Усі вони порадують лише рідкісними і невеликими поломками, практичністю і приємним дизайном, що вигідно відрізняє ці машини від величезної кількості інших моделей.

Hyundai i30 – дуже надійний гетчбек С-класу, який до того ж добре виконаний і має симпатичний вигляд. Практичний салон розмістить велику сім'ю з багажем. Коштує такий автомобіль в Україні від 450 000 грн – відмінна ціна на тлі конкурентів.

За новий Hyundai i30 просять 450 000 грн – не дуже багато auto.ria

Але можна знайти ще дешевше, якщо звернутися до сектора вживаних авто. За хороший екземпляр 2018 року (до рестайлінгу) з пробігом 20 000 км просять 378 000 грн.

Вживаний Hyundai i30 за 378 000 грн auto.ria

Гетчбек Audi A3 більше не представлений у каталозі представництва німецького бренду в Україні, тому нову модель купити не вийде. Але багато хто хоче, адже машина відома своєю надійністю. Єдиний вихід – вживаний автомобіль. Гетчбек третього покоління, який цікавить нас найбільше, можна знайти за 308 000 грн, але такі машини часто потребують ремонту.

Вживану Audi A3 можна купити за 308 000 грн, проте стан не дуже гарний auto.ria

Компактна модель Mazda 2 у багатьох країнах визнана дуже надійною міською машиною. Для українців автомобіль майже екзотичний, офіційно модель не продається. Проте на ринку вживаних авто є багато пропозицій. Екземпляри четвертої генерації починаються з 297 000 грн.

Вживана Mazda 2 за 297 000 грн auto.ria

Німецькі автомобілі відомі своєю дорожнечею, особливо якщо йдеться про преміальний сегмент. Mercedes A-class посідає особливе місце в автомобільній ієрархії. Нова модель коштує в Україні від 940 000 грн, що важко назвати доступною пропозицією. Але автомобілі попереднього покоління на вторинному ринку набагато привітніші для гаманця покупця. Є багато варіантів у ціновому діапазоні 370-450 тис. грн. Проте варто доплатити, щоб вибрати кращий екземпляр.

Новий Mercedes A-class коштує в Україні майже мільйон гривень Mercedes

Mercedes A-class за 378 000 грн auto.ria

Opel Karl дуже сподобався європейським покупцям своєю простотою і, відповідно, надійністю. Хоча це не завжди взаємопов'язані поняття, нехай і в разі з Karl все вийшло. Українцям ця модель майже невідома, в салонах автомобіль не продається. Проте можна купити стару модель за 230 000 грн із пробігом 20 000 км.

Opel Karl – надійний компактний автомобіль Opel

Opel Karl за 230 000 грн auto.ria

VW Golf – машина, яку знають майже у всьому світі. Сьогодні на ринок виходить автомобіль восьмого покоління, але в Україні все ще можна купити новий сьомий "Гольф". Просять за гетчбек від 590 000 грн. На ринку вживаних авто нас цікавить модель шостої генерації, яка досі є досить сучасним і, що важливо, надійним автомобілем. Пропозиції починаються зі 180 000 грн, але пробіги в цьому разі високі – близько 200 000 км.

VW Golf сьомого покоління все ще можна купити новим VW

Вживаний VW Golf за 180 000 грн auto.ria

OBOZREVATEL уже розповідав про дуже надійні та недорогі вживані автомобілі, які можна купити в Україні. Їх рідкісні поломки відзначили і в Європі.