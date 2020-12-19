Компактні, практичні та надійні: ТОП недорогих авто в Україні

Покупці завжди шукають найкращий автомобіль, який коштує недорого. Сьогодні це особливо актуально, тому практичність, доступність і компактність для міста – ключові параметри.

AutoOboz підібрав найнадійніші гетчбеки і з'ясував, скільки вони коштують в Україні. У нас доступні як нові екземпляри, так і старі автомобілі. Усі вони порадують лише рідкісними і невеликими поломками, практичністю і приємним дизайном, що вигідно відрізняє ці машини від величезної кількості інших моделей.

Hyundai i30 – дуже надійний гетчбек С-класу, який до того ж добре виконаний і має симпатичний вигляд. Практичний салон розмістить велику сім'ю з багажем. Коштує такий автомобіль в Україні від 450 000 грн – відмінна ціна на тлі конкурентів.

Але можна знайти ще дешевше, якщо звернутися до сектора вживаних авто. За хороший екземпляр 2018 року (до рестайлінгу) з пробігом 20 000 км просять 378 000 грн.

Гетчбек Audi A3 більше не представлений у каталозі представництва німецького бренду в Україні, тому нову модель купити не вийде. Але багато хто хоче, адже машина відома своєю надійністю. Єдиний вихід – вживаний автомобіль. Гетчбек третього покоління, який цікавить нас найбільше, можна знайти за 308 000 грн, але такі машини часто потребують ремонту.

Компактна модель Mazda 2 у багатьох країнах визнана дуже надійною міською машиною. Для українців автомобіль майже екзотичний, офіційно модель не продається. Проте на ринку вживаних авто є багато пропозицій. Екземпляри четвертої генерації починаються з 297 000 грн.

Німецькі автомобілі відомі своєю дорожнечею, особливо якщо йдеться про преміальний сегмент. Mercedes A-class посідає особливе місце в автомобільній ієрархії. Нова модель коштує в Україні від 940 000 грн, що важко назвати доступною пропозицією. Але автомобілі попереднього покоління на вторинному ринку набагато привітніші для гаманця покупця. Є багато варіантів у ціновому діапазоні 370-450 тис. грн. Проте варто доплатити, щоб вибрати кращий екземпляр.

Opel Karl дуже сподобався європейським покупцям своєю простотою і, відповідно, надійністю. Хоча це не завжди взаємопов'язані поняття, нехай і в разі з Karl все вийшло. Українцям ця модель майже невідома, в салонах автомобіль не продається. Проте можна купити стару модель за 230 000 грн із пробігом 20 000 км.

VW Golf – машина, яку знають майже у всьому світі. Сьогодні на ринок виходить автомобіль восьмого покоління, але в Україні все ще можна купити новий сьомий "Гольф". Просять за гетчбек від 590 000 грн. На ринку вживаних авто нас цікавить модель шостої генерації, яка досі є досить сучасним і, що важливо, надійним автомобілем. Пропозиції починаються зі 180 000 грн, але пробіги в цьому разі високі – близько 200 000 км.

OBOZREVATEL уже розповідав про дуже надійні та недорогі вживані автомобілі, які можна купити в Україні. Їх рідкісні поломки відзначили і в Європі.