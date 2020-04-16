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16 квітня • оновлено в 21:02
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Колоритні фото Майбаха за €150 000 на фоні МАФів та хрущовки

2.1т
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Україна не з чуток є країною контрастів. Адже вона одна з небагатьох країн, де можна побачити, здавалося б, несумісні речі.

Яскравий тому приклад – фотографії, якы нещодавно зробили в Одесі. На них зображений один з найдорожчих автомобілів сучасності, новенький Mercedes-Maybach S560. Знімки цікаві фоном, на якому зняли цю машину: стара панельна "хрущовка", МАФи та недобудова. Найчастіше ж подібні машини можна побачити лише в центральних частинах мегаполісів європейських та американських міст. Але в Україні – все інакше.

Mercedes-Maybach S560 в Одесі

Mercedes-Maybach S560 в Одесі

instagram.com/odessa_cars_power

До речі, у цього Mercedes-Maybach S560 єврономери. Однак це не означає, що йдеть про нерозмитнене авто – не виключено, що на преміальному седані приїхав гість з Німеччини.

Mercedes-Maybach S560 в Одесі

Mercedes-Maybach S560 в Одесі

instagram.com/odessa_cars_power

Mercedes-Maybach S560 – одна з найдорожчих моделей в лінійці S-Class, в Україні такий автомобіль коштує 4,5 млн грн. Лімузин оснащений 4,0-літровим твін-турбо V8 потужністю 470 к. с., а до його комплектації входить ультра розкішна обробка салону, сидіння з вентиляцією та масажем, мультимедіа для задніх пасажирів, чотиризонний клімат-контроль, а також потужна акустична система.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні створили автомобіль з характеристиками суперкара.

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Тема
Новини автосвіту
Теги
Mercedes-Benz фотографии нові авто
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