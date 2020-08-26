Колишня республіка СРСР освоїла випуск дешевого седана на 'автоматі'

Не так давно Auto Oboz писав про морально і технічно застарілий Peugeot 206, який, тим не менш, все ще виробляється в Ірані. Там його збирає компанія Khodro Industrial Group, яка в минулому році вирішила відмовитися від виробництва ще більш застарілого Peugeot 405.

Проте, і "чотири сотні п'ятий" все ще живий, незважаючи на те, що в Європі від нього відмовилися ще у 1997 році (при цьому в продаж він надійшов в далекому 1988-му). Як пише Car Advice, його за ліцензією випускає підприємство Azermash Khazar з Азербайджану.

Peugeot Khazar 406. Фото: lenouvelautomobiliste.fr

У колишній радянській республіці автомобіль виробляється під назвою Peugeot Khazar 406. Його ім'я є відсиланням до моделі 406 (1995-2004), ба більше, у нього навіть така сама радіаторна решітка, яка робить 405 схожим на 406. Але в іншому цей седан класичний Peugeot 405.

Оригінальний Peugeot 405. Фото: republika.co.id

Автомобіль доступний азербайджанцям з двома двигунами: бензиновим 1,8 л (100 к.с.) і дизельним 1,8 л (106 к.с.), обидва мотори стикуються із АКПП.

Peugeot Khazar 406. Фото: lenouvelautomobiliste.fr

Peugeot Khazar 406 продається за ціною близько 9250 євро, При досить невисокій вартості седан може похвалитися хорошим оснащенням: він комплектується системою безключового доступу, клімат-контролем, електричними склопідйомниками і двома подушками безпеки.

Peugeot Khazar 406. Фото: lenouvelautomobiliste.fr

Peugeot Khazar 406. Фото: lenouvelautomobiliste.fr

Щорічно в Азербайджані випускають 10 000 таких "французів", при цьому їх як продають в самій країні, так і відправляють на експорт.

Раніше OBOZREVATEL назвав автомобілі, які розраховані на пробіг 500 000+ км.

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