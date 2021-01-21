Коли та як поліція може оглядати автомобіль – роз'яснення адвоката

Працівник поліції може провести візуальний огляд салону або багажника транспортного засобу тільки при наявності законних підстав та з суворим дотриманням передбаченої законом процедури.

Як повинен вести себе поліцейський та водій при проведенні огляду розповів портал Дорожній Адвокат.

Підстави для проведення перевірки передбачені статтею 34 Закону "Про національну поліції" в разі, якщо існують підстави вважати, що:

у транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, воля якої обмежується незаконним способом;

у ТС знаходяться предмети, обіг яких заборонено або вони становлять загрозу життю або здоров'ю людини;

ТС є знаряддям вчинення правопорушення та/або перебуває у тому місці, де може бути скоєно кримінальний злочин, для запобігання якого необхідно провести перевірку.

Інших підстав для проведення перевірки законом не передбачено. Тому, у разі спроби поліцейських провести поверхневу перевірку автомобіля вимагайте від них вказати підставу для її проведення, передбачену законом. Якщо воно відсутнє, ви маєте право відмовити у проведенні такої перевірки. Крім того, працівник поліції зобов'язаний повідомити водієві його права при здійсненні цих дій.

Якщо всі ці дії виконані, то перевірка може здійснюватися лише шляхом візуального огляду салону або багажника транспортного засобу. При цьому поліцейський має право вимагати відкрити багажник і/або двері салону, але показати вміст транспортного засобу водій повинен самостійно. Поліцейський може лише спостерігати зовні автомобіля за діями водія та речами, ні до чого не торкаючись руками.

Законом не передбачено наявність свідків при проведенні поверхневої перевірки. Однак, адвокат рекомендує в подібній ситуації самостійно зробити відеозапис. Також під час перевірки потрібно уважно стежити за поліцейським та його рухами, щоб не дозволити підкинути у машину щось незаконне. Якщо з вами є пасажири, обов'язково беріть їх з собою на огляд вмісту автомобіля, щоб вони стежили за діями поліції.

Відповідно до статті 30 Конституції передбачається можливість проникнення в житло та інше володіння особи, з метою проведення огляду тільки за рішенням суду.

Тому поліцейський в якому разі не має права перебувати всередині вашого автомобіля. Це він може зробити тільки за рішенням суду. Винятком може бути лише необхідність термінового порятунку життя людини або його майна, або переслідування особи, підозрюваного у скоєнні злочину.

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