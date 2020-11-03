Колекцію з 240 автомобілів американського афериста продали за рекордну суму

Аукціонний будинок RM Sotheby`s провів торги, запропонувавши шанувальникам ретро колекцію фінансового махінатора Наджиба Кана. 240 унікальних авто продали за рекордні $44 385 420.

Про це повідомляє пресслужба аукціонного будинку. Прекрасна колекція ретро й екзотичних авто, а також велика кількість запасних частин, книг, обладнання та аксесуарів були продані з молотка для погашення величезного боргу Наджиба Кана, що оцінюється в $122 мільйони.

1 952 Ferrari 225 S Berlinetta з кузовом ательє Vignale оцінили в 2,8 мільйона доларів rmsothebys.com

Аукціон проводився два дні. Серед лотів вісім автомобілів оцінили в понад мільйон доларів. Безперечною зіркою аукціону була рідкісна версія Ferrari 225 S Berlinetta 1952 роки від кузовного ательє Vignale, продана за $2,8 млн.

1955 Cooper-Jaguar T38 Mk II обійшовся новому власникові в $1,76 млн rmsothebys.com

Ще один рідкісний автомобіль для змагань також потрапив до п'ятірки найкращих продажів – це Cooper-Jaguar T38 Mk II 1955 року випуску, проданий за $1,76 млн. Цей рідкісний екземпляр Cooper-Jaguar здобув 6 перемог у Гудвуді і Сільверстоуні в сезонах 1956 і 57 років.

1 953 Fiat 8V Supersonic від Ghia – $2 040 000 rmsothebys.com

Великий інтерес покупців викликала колекція рідкісних автомобілів марки Fiat. Зокрема, 1 з 15 виготовлених Fiat 8V Supersonic 1953 року з кузовом ательє Ghia, продали за $2 млн. Пару Fiat 8V Coupe 1954 роки від Vignale оцінили в $907 000 і $775 000 відповідно.

1954 Fiat 8V Coupe від Vignale – $907 000 rmsothebys.com

Також у першій десятці були три рідкісних Jaguar. Гоночний XKSS 1957 року продали за $1985000, купе E-Type Lightweight 1963 роки пішло з молотка за $1 710 000, а модель D-Type 1955 року оцінили в $1 325 000.

Гоночний 1957 Jaguar XKSS оцінили в $1 985 000 rmsothebys.com

D-Type 1955 року продали за $1 325 000 rmsothebys.com

купе E-Type Lightweight 1963 роки пішло з молотка за $1 710 000 rmsothebys.com

Серед інших яскравих лотів аукціону – Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1955 року випуску, оцінили в $1 495 500.

1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing – $1 495 500 rmsothebys.com

Чудовий зразок оригінального суперкара, Lamborghini Miura P400 S 1969 року продали за $1 160 000.

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Рідкісна версія купе Toyota 2000GT 1967 року випуску, одна з 62 машин із лівим розташуванням керма, який належав раніше американському гонщику Отто Линтону, обійшлася новому власнику в $912 500.

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У торгах взяли участь понад 2,5 тисячі колекціонерів і цінителів автомобільної історії з 53 країн світу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на торгах було продано унікальні концепти Alfa Romeo BAT