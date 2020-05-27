Колекцію автомобілів СРСР вирішили продати за $100 000
Власник великої колекції автомобілів СРСР із Росії вирішив продати свої старі машини. Виходячи зі стану транспортних засобів, запитувані 7 676 000 рублів ($108 000) здаються великою сумою.
Звісно, переважно машини виглядають цікаво – у світі сучасних автомобілів класичні транспортні засоби привертають увагу. Але автопром СРСР був дуже масовим, і в тій же Росії сьогодні дуже багато подібних машин, якими нікого не здивувати.
У колекції радянських автомобілів є ГАЗ-М20 Побєда, Москвич-401, ГАЗ-67, СМЗ-С3А (так звана "Інвалідка"), ГАЗ-М1 та кілька мотоциклів.
Підбірка машин цілком значна, але тут немає відверто рідкісних екземплярів, як і не було їх за часів Радянського Союзу, коли машини були простими і дуже масовими.
Більше того, у конкретній ситуації всі транспортні засоби остаточно втратили навіть мінімальну колекційну цінність – кожна машина піддалася модифікаціям, перефарбуванню та недбалій реставрації. З цієї причини просити за колекцію понад 100 тисяч доларів – сміливе рішення, яке оцінить не кожен потенційний покупець.
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