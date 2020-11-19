Колекційний Mercedes W124 виставили на продаж за ціною нового "Логана"

У Німеччині виставили на продаж особливий Mercedes W124. Легендарний седан перебуває в колекційному стані, водночас оцінили його порівняно недорого як для такого авто – у 9 900 євро. Для розуміння, приблизно стільки ж коштує новий бюджетний седан Renault Logan.

Відомо, що у седана 1992 був всього один власник, житель Іспанії. Протягом всього часу він дбайливо зберігав автомобіль, підтримуючи його в ідеальному стані. Водночас машина рідко покидала гараж – користувалися нею в особливих випадках. Однак якоїсь миті з "Мерседесом" стався невеликий інцидент: на водійських дверях з'явилася подряпина в декількох місцях. Господар машини сильно засмутився і вирішив продати свій 124-й. До малярів їхати він не захотів, оскільки до цього машина не разу не фарбувалася і мала повністю заводське ЛФП. У підсумку автомобіль виїхав до Німеччини, де тепер його продає одна невелика фірма, розташована в місті Вітмарш, пише PiataAuto.

Mercedes W124, який продають за 9 900 євро PiataAuto

За 28 років цей Mercedes W124 проїхав лише 75 000 км. Автомобіль виглядає повністю як новий: це не тільки добре видно по кузову, салону, але й днищу (на фото можна розглянути навіть заводські наклейки). Зайвим підтвердженням цьому є повна історія обслуговування.

Mercedes W124, який продають за 9 900 євро PiataAuto

Mercedes W124, який продають за 9 900 євро PiataAuto

Під капотом машини встановлений рядний 4-циліндровий двигун об'ємом 2,3 літра, що видає 132 к.с. і 198 Нм. Це простий 8-клапанний атмосферний мотор, який славиться своєю надійністю. Зістикований він з 5-ступіневою "механікою".

Mercedes W124, який продають за 9 900 євро PiataAuto

Mercedes W124, який продають за 9 900 євро PiataAuto

Mercedes W124, який продають за 9 900 євро PiataAuto

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