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9 червня • оновлено в 15:10
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Кокаїну на 23 млн: в авто з аукціону США знайшли незвичайний вантаж

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Купівля уживаних автомобілів може привести до деяких цікавих знахідок в них. Наприклад, як нещодавно сталося з одним американцем, яку придбав машину на аукціоні.

Так, житель міста Ларедо, штат Техас, виявив у своєму легковику 17 пакетів з кокаїном. Про свою знахідку він одразу ж заявив в поліцію, і коли "копи" приїхали на місце, то виявили у потайному відсіку ще 17 пакетів, що містили наркотики.

В авто з аукціону США знайшли незвичайний вантаж

В авто з аукціону США знайшли незвичайний вантаж

thedrive.com

Як повідомляє The Drive, вага кожної упаковки становила 1 кг, таким чином, в автомобілі зберігалося 34 кг кокаїну. У грошовому еквіваленті це приблизно 850 000 доларів (22,5 млн грн).

"Я дякую людині, яка попередила нас про знайдені наркотики. Якби вона не була чесною, наркотики могли б потрапитиу погані руки", – заявив шериф з Офісу шерифа округу Уебб Мартін Куельяр.

Видання зазначає, що це далеко не перший раз, коли в дешевих машинах, куплених на аукціонах, знаходять наркотики на величезну суму. Особливо такий стан справ характерний штатів, які межують з Мексикою: там контрабандисти намагаються перевозити наркотики з однієї країни в іншу настільки творчо, наскільки це можливо.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Британії врятували Volkswagen Golf, який змило в море.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто курйоз
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