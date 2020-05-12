"Кладовище" з 2000 нових авто показали з висоти пташиного польоту

Через панедемію коронавірусу по всьому світу очікувано впав продаж нових авто. Як наслідок, тільки що випущені машини не відправляються до дилерів – виробники змушені зберігати їх імпровізованих складах.

Одним з таких "складів" є колишня база військово-повітряних сил Великої Британії, яка знаходиться в графстві Оксфордшир. Журналісти Daily Mail сфотографували авіабузу з висоти пташиного польоту і, судячи з фото, на ній перебувають щонайменше дві тисячі нових авто, які не вдалося продати.

Британська авіабаза, заповнена новими авто dailymail.co.uk

На майданчику знаходяться автомобілі, загальна сума яких становить 35 млн фунтів стерлінгів – майже 40 млн євро. Це машини британського виробництва – таких марок, як Jaguar, Land Rover і MINI.

Британська авіабаза, заповнена новими авто dailymail.co.uk

Британська авіабаза, заповнена новими авто dailymail.co.uk

Очевидно, на базі ВПС вражаючий флот нових автомобілів пробуде як мінімум до завершення карантину. Після стагнації ринку виробники спробують продати свою продукцію.

Британська авіабаза, заповнена новими авто dailymail.co.uk

Британська авіабаза, заповнена новими авто dailymail.co.uk

У самій же Британії на тлі спалаху COVID-19 попит на нові автомобілі впав до рівня повоєнного1946 року. Минулого місяця місцеві дилери продали всього-на-всього 871 автомобіль, що на 97% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (тоді було реалізовано: 68 000 машин).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у VW утворилося "кладовище" нових електромобілів, але вже в червні його повинні ліквідувати.