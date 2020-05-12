"Кладовище" з 2000 нових авто показали з висоти пташиного польоту
Через панедемію коронавірусу по всьому світу очікувано впав продаж нових авто. Як наслідок, тільки що випущені машини не відправляються до дилерів – виробники змушені зберігати їх імпровізованих складах.
Одним з таких "складів" є колишня база військово-повітряних сил Великої Британії, яка знаходиться в графстві Оксфордшир. Журналісти Daily Mail сфотографували авіабузу з висоти пташиного польоту і, судячи з фото, на ній перебувають щонайменше дві тисячі нових авто, які не вдалося продати.
На майданчику знаходяться автомобілі, загальна сума яких становить 35 млн фунтів стерлінгів – майже 40 млн євро. Це машини британського виробництва – таких марок, як Jaguar, Land Rover і MINI.
Очевидно, на базі ВПС вражаючий флот нових автомобілів пробуде як мінімум до завершення карантину. Після стагнації ринку виробники спробують продати свою продукцію.
У самій же Британії на тлі спалаху COVID-19 попит на нові автомобілі впав до рівня повоєнного1946 року. Минулого місяця місцеві дилери продали всього-на-всього 871 автомобіль, що на 97% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (тоді було реалізовано: 68 000 машин).
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у VW утворилося "кладовище" нових електромобілів, але вже в червні його повинні ліквідувати.