"Кладовище" нових електромобілів VW зникне вже у червні

Схоже, компанії Volkwagen вдалося все ж вийти на первинний графік початку поставок електромобіля VW ID.3. І це при тому, що з новинкою були досить серйозні проблеми, через які її існування взагалі могло бути під питанням.

З VW ID.3 дійсно виникли труднощі: виявилося, що спочатку електрокар отримав "сирий" неякісний софт, через що німецькі журналісти навіть прозвали хетчбек "консервною банкою" (по суті, він був шматком заліза, у якого було ПЗ, що не функціонувало належним чином) . Автомобіль відправився на конвеєр ще у листопаді минулого року, однак через такий серйозний дефект випущені екземпляри не змогли почати відвантажувати дилерам. У підсумку, VW був змушений зберігати сотні вироблених машин на майданчику під відкритим небом (щось на кшталт автомобільного кладовища) в очікуванні кращих часів.

"Кладовище" нових Volkswagen ID.3 Скріншот відео

У ЗМІ писали, що через такий серйозноий "прокол" автомобіль може затримати на кілька місяців, однак Volkswagen, судячи з усього, вдалося впоратися з проблемою в найкоротші терміни: як повідомив в соціальних мережах Twitter і LinkedIn директор з продажу VW Юрген Штакманн, наступного місяця почнуться поставки ID.3 – перші клієнти з числа забронювати (ті, хто зарезервував покупку на момент дебюту і розмістив депозит у розмірі 1000 євро) зможуть отримати свої машини вже 17 червня.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

З цього випливає висновок, що "кладовище" електрокарів буде "розморожено" зовсім скоро, простоювати машинам не доведеться: вся перша партія в 30 000 екземплярів була розкуплена ще за першу пару місяців після прем'єри ID.3.

Volkswagen ID.3 Volkswagen

ВІдвантажуватися VW ID.3 буде в трьох версіях: з АКБ на 45, 58 і 77 кВтг. Запас ходу складе 330, 420 і 550 км. Детально про характеристики новинки OBOZREVATEL вже розповідав в цьому матеріалі.

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