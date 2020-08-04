Кладовище автомобілів СРСР знайшли в Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії виявили справжнє кладовище автомобілів СРСР. На фото потрапили близько десяти ГАЗ-21 Волга. Досі невідомо, як машини опинилися в цій країні.

Старі Волги припадають пилом в покинутій будівлі. Фото: carakoom.com

Автомобілі знайшли на околиці Мекки. При цьому всі машини зібрано на території однієї споруди. Багато з них пофарбовані в світло-блакитний колір – досить популярний відтінок для ГАЗ-21 Волга з нечисленної палітри, але, можливо, ці седани призначалися для певного автопарку.

У будь-якому випадку, тепер ці Волги стоять без потреби і давно вкрилися товстим шаром пилу та піску. До того ж, в деяких відсутні двигуни і багато інших елементів.

Деякі автомобілі завалені сміттям. Фото: carakoom.com

Майже всі автомобілі пофарбовані в один колір. Фото: carakoom.com

Також на фото видно BMW і деякі старі американські автомобілі. Їх доля також залишається загадкою.

На фото потрапила стара БМВ 1600. Фото: carakoom.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL показував ціле звалище сучасних електромобілів, які викинули за непотрібністю.