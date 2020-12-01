ККД дизельного мотора довели до 50%

Bosch та китайська Weichai Power розробили дизельний двигун для вантажних автомобілів, ККД якого досягає 50%.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Протягом дворічного спільного проєкту Bosch та Weichai Power, найбільший виробник двигунів для комерційних автомобілів у Китаї, розробили дизельний двигун для вантажівок. ККД новинки підвищено з 46 до 50%, що встановлює новий світовий стандарт.

Bosch та китайська Weichai Power розробили дизельний двигун для вантажних автомобілів, ККД якого досягає 50% bosch.com

"Підвищивши ефективність на 4%, ми подолали важливий рубіж. Попри те, що дизельному двигуну майже 130 років, його вдосконалення триває", – зазначив Фолькмар Деннер, голова правління Robert Bosch GmbH.

Для реалізації проєкту Bosch запропонував модульну систему Common Rail для 6-циліндрового дизельного двигуна з об'ємом 12,9 л. Оскільки система гарантує ефективну подачу пального, вона є ключовим елементом у забезпеченні відповідності двигуна стандарту викидів "China VI".

Bosch Common Rail може застосовуватися під час тиску у системі від 1800 до 2500 бар та бути адаптованою для двигунів з різною кількістю циліндрів (до 8). Висока швидкість роботи форсунок дозволяє оптимізувати процес згоряння пального й досягти максимальної ефективності двигуна. Термін служби двигуна нової генерації може досягати 1,6 млн км. Система Common Rail також може бути використана у гібридних силових установках.

Bosch Common Rail може застосовуватися під час тиску у системі від 1800 до 2500 бар та бути адаптованою для двигунів із різною кількістю циліндрів (до 8) bosch.com

Bosch та Weichai уклали договір про довгострокову співпрацю ще у 2003 році. Протягом 17 років компанії об'єднували зусилля та досвід у декількох проєктах, зокрема у постачанні на китайський ринок потужних, енергоефективних та екологічних дизельних двигунів.

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