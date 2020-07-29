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Китайці змусили їхати трактор за допомогою 5G та водню

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Новини
1,6 т.
Китайці змусили їхати трактор за допомогою 5G та водню

Електричний трактор із 5G.. Скриншот відео

У Китаї розробили сільськогосподарську машину нового покоління. Вона являє собою електричний трактор на водні, яким можна керувати дистанційно через мережу 5G.

Розробили техніку дві великі установи КНР – Національний інститут інновацій і створення сільгосптехніки (CHIAIC) в Лояні та Науково-дослідний інститут сучасного обладнання в Тяньцзіні при Університеті Цінхуа.

Електричний трактор із 5G.

Електричний трактор із 5G. Скриншот відео

Інноваційний трактор отримав назву ET504-H. Технологія 5G дає змогу керувати "пілоту" машиною з відстані та повністю її контролювати в режимі реального часу. Конструктори підкреслюють, що така експлуатація досить ефективна й безпечна.

Електричний трактор із 5G.

Електричний трактор із 5G. Скриншот відео

За рух електротрактора відповідає синхронний двигун із постійними магнітами, також є ще додаткові мотори для повороту коліс і підйому навісного обладнання. Водночас живлення подається від двох джерел: коли трактор не навантажений – від водневих паливних осередків, а коли йому "потрібно попотіти" – від літієвої батареї.

Електричний трактор із 5G.

Електричний трактор із 5G. Скриншот відео

Електричний трактор із 5G.

Електричний трактор із 5G. Скриншот відео

"Дуже важливо, щоб нове покоління екологічно чистих й інтелектуальних сільськогосподарських машин сприяло розвитку сталого сільського господарства", – заявив Чжао Чуньцзяо, директор Національного інституту інновацій і створення сільськогосподарської техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електромобілі вже стали вигіднішими за звичайні авто за загальними витратами.

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