Китайці змусили їхати трактор за допомогою 5G та водню

У Китаї розробили сільськогосподарську машину нового покоління. Вона являє собою електричний трактор на водні, яким можна керувати дистанційно через мережу 5G.

Розробили техніку дві великі установи КНР – Національний інститут інновацій і створення сільгосптехніки (CHIAIC) в Лояні та Науково-дослідний інститут сучасного обладнання в Тяньцзіні при Університеті Цінхуа.

Електричний трактор із 5G. Скриншот відео

Інноваційний трактор отримав назву ET504-H. Технологія 5G дає змогу керувати "пілоту" машиною з відстані та повністю її контролювати в режимі реального часу. Конструктори підкреслюють, що така експлуатація досить ефективна й безпечна.

Електричний трактор із 5G. Скриншот відео

За рух електротрактора відповідає синхронний двигун із постійними магнітами, також є ще додаткові мотори для повороту коліс і підйому навісного обладнання. Водночас живлення подається від двох джерел: коли трактор не навантажений – від водневих паливних осередків, а коли йому "потрібно попотіти" – від літієвої батареї.

Електричний трактор із 5G. Скриншот відео

Електричний трактор із 5G. Скриншот відео

"Дуже важливо, щоб нове покоління екологічно чистих й інтелектуальних сільськогосподарських машин сприяло розвитку сталого сільського господарства", – заявив Чжао Чуньцзяо, директор Національного інституту інновацій і створення сільськогосподарської техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електромобілі вже стали вигіднішими за звичайні авто за загальними витратами.