Китайці створили свій найкращий позашляховик – з'явилися перші фото

Позашляховик Great Wall Hover готується змінити покоління. Ми вже знаємо, як буде виглядати новинка, завдяки фото, що просочилися в мережу. Китайський позашляховик приємно здивував дизайном!

Першому поколінню моделі вже виповнилося 15 років. При цьому автомобіль є ліцензійною (і перелицьованою) копією японського Isuzu Axiom, що з'явився в 2000 році. То ж, фактично, цій конструкції вже два десятки років.

Новий китайський позашляховик отримає брутальний дизайн autohome.com.cn

Варто зазначити, що для китайських моделей, чий життєвий цикл набагато коротший за європейські 5-6 років, дуже незвично так надовго затримуватися на конвеєрі. Цьому сприяли доволі демократична ціна, надійність і позашляхові можливості. Але автомобіль все ж застарів.

Тепер ми можемо подивитися на позашляховик Great Wall Hover 2021 модельного року. Відразу видно, що дизайнери вирішили повністю переглянути стилістику моделі. Китайський автомобіль тепер виглядає дуже брутально.

Новий китайський позашляховик отримає брутальний дизайн autohome.com.cn

Новий китайський позашляховик отримає брутальний дизайн autohome.com.cn

У дизайні помітні деякі відсилання до класичних позашляховиків на кшталт Suzuki Jimny, Mercedes G-class, Jeep, Ford Bronco і старих Toyota Land Cruiser. Але в цілому новинка виглядає самобутньо та нікого не копіює.

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Незважаючи на використання великих елементів простої форми (передня решітка та оформлення фар), вигляд вийшов досить сучасним завдяки кузову з біонічними мотивами. Можна зробити висновок, що в компанії планують вдруге провернути трюк зі своїм довгожителем, адже такий "традиційний" дизайн не дозволить позашляховику швидко втратити свою актуальність.

Great Wall Hover з'явився в 2005 році gwm-global.com

Great Wall Hover / Haval H5 заснований на Isuzu Axiom isuzu.com

Новий Great Wall Hover, як очікується, збереже рамну конструкцію. Це дозволяє сподіватися на позашляховий потенціал автомобіля, до того ж повнопривідна трансмісія також залишиться. Ця модель відома і під іншим ім'ям – Haval H5. Судячи з фото, ці емблеми на моделі збережуться. Прем'єра Haval H5 2021 відбудеться пізніше в цьому році.

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