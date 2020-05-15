Китайці розкрили нову BMW 5 та електричний BMW X3. Живі фото

З бази даних міністерства промисловості КНР стався витік інформації, що стосується відразу двох новинок BMW – оновленого седан 5-Series 2021 і майбутнього електричного кросовера X3. Обидві новинки показали на живих фото, а у випадку із SUV стали відомі щей й ключові характеристики.
Почнемо з оновленої BMW 5 в кузові G20. На фото представлена подовжена версія седана – така машина випускається і продається в Китаї з 2017 року. Однак стандартний варіант ніяк від неї не відрізнятиметься, так що на ці знімки можна сміливо орієнтуватися.
BMW 5 2021
autohome.com.cn
Найбільше у п'ятірки BMW змінилася передня частина. У автомобіля нові бампери, фари, "ніздрі" решітки, більш строгими стали лінії. Іззаду змін менше – тут головні коригування відбулися по частині ліхтарів. Детально про відмінності BMW 5 2021 від актуальної версії OBOZREVATEL вже розповідав трохи раніше, коли в мережу злили перші офіційні фото новинки.
BMW 5 2021
autohome.com.cn
Поки BMW 5 2021 згадується лише в одній версії – плагін-гібридної 530Le (вона є і зараз). Європейська специфікація цієї моделі – 530e – оснащується силовою установкою, яка видає 252 к.с. і 420 Нм.
BMW 5 2021
autohome.com.cn
Дебютувати оновлена BMW 5 повинна вже в кінця травня, незабаром після цього вона з'явиться у продажу.
Що ж стосується електричного BMW iX3, його вигляд, в принципі, теж не є секретом – не так давно в інтернеті з'явилися і його "випадково" опубліковані офіційні зображення. Однак в природному середовищі існування автомобіль "засвічується" вперше.
BMW iX3
autohome.com.cn
Як і очікувалося, зовнішній вигляд електричного iX3 максимально уніфікований зі звичайним X3. Інші у нього лише бампери, фальшрадіаторні грати (в даному випадку тут просто пластикова панель оригінального оформлення), а також спеціальні аеродинаміки колісні диски, які знижують коефіцієнт аеродинамічного опору на 5%, що в свою чергу, збільшує запас ходу на одному заряді на 10 км .
BMW iX3
autohome.com.cn
Характеристики у BMW iX3, якщо вірити мінпрому Китаю, такі: довжина становить 4746 мм, ширина – 1891 мм, висота – 1683 мм, розмір колісної бази - 2864 мм. Таким чином, електрокросовер на 38 мм довший, але на 7 мм нижчий за звичайний X3, а ось відстань між осями у нього така сама
BMW iX3
autohome.com.cn
За рух BMW iX3 відповідає електромотор потужністю 286 к.с. (210 кВт), його живить літій-іонна батарея ємністю 74 кВтг, розрахована на хід без підзарядки до 440 км по циклу WLTP. Також є швидка зарядка на 150 кВт. Привід – виключно задній, варіанти з усіма провідними колесами поки не передбачено.
Серійний випуск електрокросовера налагодять в Китаї, на спільному заводі BMW Brilliance в Шеньяні. Звідси автомобіль буде надходити не тільки на місцевий ринок, а й в інші країни, зокрема, Європи та Північної Америки.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що BMW протестувала свій найкрутіший X5 на стійкість до куль.
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