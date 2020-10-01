Китайці представили 'дешеву' альтернативу Rolls-Royce на батарейках

Китайський виробник розкішних авто Hongqi (Хунци, що в перекладі з китайської – "червоний прапор") представив на Пекінському автосалоні модель E-HS9. Автомобіль являє собою люксовий електричний позашляховик, виконаний в дусі Rolls-Royce. Але коштує він при цьому значно дешевший від породистих "британців".

Фотографії автомобіля і повну інформацію про нього опублікувало видання Motor1. Hongqi E-HS9 звертає на себе увагою монументальним дизайном, який перегукується з одним із найдорожчих кросоверів в світі Rolls-Royce Cullinan. Втім, чому так, не дивно – над зовнішнім виглядом "Хунци" працював колишній головний дизайнер "Роллс-Ройса".

За габаритами Hongqi E-HS9 також близький до "Каллінану": його довжина становить 5209 мм, ширина – 2010 мм, висота – 1731 мм, а колісна база – 3110 мм.

Усередині електричний позашляховик звертає на себе увагу трьома цифровими екранами, а також інтер'єром, виконаним зі шкіри, дерева і алюмінію. Важіль перемикання передач інкрустований кришталем.

E-HS9 буде доступний в двох версіях: базовій на 160 кВт / 218 к.с. і 350 Нм, а також топовій на 245 кВт / 333 к.с. і 450 Нм. Перший варіант проїжджає на одному заряді 460 км, другий – 510 км. Старша модель розганяється від 0 до 100 км/год приблизно за 4 секунди.

Ціни в Китаї починаються від 80 670 доларів за "базу" і від 110 000 доларів за "топ". Той самий Rolls-Royce Callinan, до речі, коштує як мінімум в три рази дорожче.

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