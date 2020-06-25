Китайці показали конкурента новому Toyota Highlander

Китайський бренд Baojun, що належить спільному підприємству SAIC-GM-Wuling (SGMW), продовжує нарощувати свій потенціал на ринку Піднебесної.

У модельній гаммі Baojun – чергове поповнення – середньорозмірний кросовер Baojun RS-7. Компанія представила перші офіційні фото найбільшої моделі в своєму продуктовому портфоліо. Основною цільовою аудиторією новинки є сімейні покупці і бізнес-структури.

2021 Baojun RS-7. фото: sgmw.com.cn

Baojun RS-7 має великі габарити: 4930/1975/1765 мм, а колісна база досягає 2,9 м. За своїми розмірами автомобіль можна порівняти з новим поколінням Toyota Highlander (4966/1930/1755 мм і 2850 мм). Творці новинки стверджують, що SUV має хорошу геометричну прохідність, а дорожній просвіт змінюється в діапазоні від 172 до 198 мм в залежності від навантаження.

2021 Baojun RS-7. фото: sgmw.com.cn

Покупцям Baojun RS-7 буде запропоновано два варіанти організації салону – 6 або 7-місний. У першому випадку у кожного пасажира буде індивідуальне крісло, в другому – третій ряд сидінь налічує 3 місця. За словами творців, салон вийшов дуже світлим завдяки панорамної даху з електроприводом і великої площі скління.

2021 Baojun RS-7. фото: sgmw.com.cn

Дизайн новинки виконаний в "космічному" стилі з використанням простих геометричних фігур і прямих ліній. Ідею малюнка світлодіодних фар "підгледіли" у нового Volkswagen Arteon. Крім того, дизайнери використовували модний ефект "ширяючого даху", затемнивши стійки кузова.

Поки немає офіційних фото салону, але за інсайдерською інформацією, інтер'єр буде оброблений шкірою, а на приладовій панелі з'являться два великих цифрових дисплея. Цікавою особливістю новинки стане комунікаційна система з підтримкою формату зв'язку 5G.

2021 Baojun RS-7. фото: sgmw.com.cn

Під капотом Baojun RS-7 розташований 1,5-літровий 4-циліндровий турбований мотор потужністю 177 к.с., що працює в парі з автоматичною трансмісією. Привід здійснюється на передні колеса. У салонах місцевих дилерів Baojun RS-7 очікується в кінці нинішнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія SAIC-GM-Wuling розширює виробництво електромобілів.