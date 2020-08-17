Китайці показали електричний кросовер з дверима в даху

Китайська компанія Human Horizons представила серійну версію свого електричного кросовера, прототип якого дебютував ще минулого року. Автомобіль отримав назву HiPhi X, і у нього є як мінімум одна цікава особливість.

Фішка цього авто – задні двері. Вони розділені на дві частини: нижня відкривається проти ходу руху, а верхня – піднімається як "крило чайки". Таке рішення виглядає ефектно, а ось чи впливає це якось на практичність, невідомо.

HiPhi X. Фото: Human Horizons

HiPhi X вміщує в цілому шість осіб (конфігурація 2 + 2 + 2), сидіння в першому і другому рядах доповнені функціями вентиляції, обігріву та масажу. В оснащення авто увійшов частковий автопілот і система оновлення ПЗ по повітрю.

HiPhi X. Фото: Human Horizons

HiPhi X. Фото: Human Horizons

Автомобіль буде доступний в декількох версіях, у варіантах із заднім та повним приводом. У топовом виконанні HiPhi X прискорюється до "сотні" за 3,9 сек і проїжджає на одному заряді до 610 км (по циклу NEDC).

HiPhi X. Фото: Human Horizons

Купити новий електромобіль в Китаї можна буде починаючи з першої половини наступного року.

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