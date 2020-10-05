Китайці клонували Chevrolet 1950-х років: GM не побачив у цьому проблеми

Автосалон в Пекіні став місцем дебюту дуже незвичайного авто – китайського кабріолета SS Dolphin. Машина привернула увагу тим, що є копією культового Chevrolet Corvette C1 зразка 1958 року.

SS Dolphin зробили дуже схожим на оригінальний "Корветт" – настільки, що на своєму сайті автовиробник опублікував фотографії голлівудських зірок за кермом оригінального Corvette. Втім, правовласника не збентежив факт крадіжки дизайну, пише Carscoops.

У концерні General Motors вже відреагували на незвичайного дебютанта, заявивши наступне: "Вони не використовують будь-які з наших товарних знаків або логотипів, а дизайн не ідентичний C1".

Найімовірніше, американський автогігант вирішив не вплутуватися в судові тяжби з китайцями. До того ж, SS Dolphin не на 100% повторює зовнішність Chevrolet Corvette C1: він трохи ширший від оригіналу, має інші пропорції, а в салоні оснащений сучасними дисплеями.

Крім того, у нього зовсім інша начинка. SS Dolphin приводиться до руху гібридною установкою з мотором 1.5 в основі, запозиченій у BYD. Акумулятор має ємність 16 кВтг і забезпечує запас ходу близько 100 км. До 100 км/год авто прискорюється за 4,9 секунди.

Вартість китайського клону становить 86 тис. доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що китайці показали кросовер в стилі BMW і VW Touareg.