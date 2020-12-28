Китайці активно розкуповують німецькі авто, незважаючи на кризу – дослідження

Згідно зі звітом глобальної консалтингової фірми Ernst & Young (EY), китайський ринок вкторе виявився "найважливішою опорою" для світової автомобільної індустрії. Однак найбільше вигод від Піднебесної отримує німецький автопром.

Так, у третьому кварталі (Q3) 2020 року частка Китаю у світовому продажу німецьких автовиробників зросла з 35,7% до 39,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас в другому кварталі, на який припала перша хвиля COVID-19, у КНР було продано 51% усіх нових німецьких автомобілів, пише xinhuanet.com.

EY зазначає, що в третьому кварталі, коли китайський ринок почав поступово відновлюватися від потрясінь, пов'язаних із коронавірусом, три основних німецьких автовиробники – Volkswagen, BMW і Daimler – отримали прибуток "вищий за середній", про що свідчить зростання продажу на 9% за вказаний період порівняно з минулим роком. Водночас продаж німецьких автовиробників у Західній Європі впав на 4%, а в США – на цілих 14%.

У звіті EY йдеться, що після різкого падіння виторгу у всьому світі в другому кварталі 17 найбільших автовиробників показали значне зростання доходу в третьому кварталі – на 53%. Водночас продаж нових автомобілів виріс на 46%. Однак сумарно за виторгом та продажу 2020-го автовиробники відстають на 5% порівняно з минулим роком.

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